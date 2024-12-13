Gerador de Vídeos de Treinamento para Contratados: Aumente a Eficiência de L&D

Crie vídeos profissionais de treinamento de conformidade e integração para contratados. Utilize avatares de AI para construir conteúdo envolvente rapidamente.

Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos voltado para novos contratados, orientando-os sobre os protocolos de segurança iniciais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando um tom amigável e tranquilizador com narrações de alta qualidade em AI. Enfatize a facilidade de criar esse conteúdo vital de treinamento para contratados utilizando os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo perspicaz de 60 segundos para equipes de L&D, mostrando um processo eficaz de integração de funcionários. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e envolvente, empregando avatares realistas de AI do HeyGen para apresentar os principais valores da empresa e as funções iniciais do trabalho, tudo gerado de forma fácil usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de conformidade impactante de 30 segundos para contratados sobre regulamentos específicos da indústria. O estilo visual e de áudio precisa ser autoritário, mas acessível, mantendo uma forte identidade de marca através dos controles de marca implícitos do HeyGen, e incluir Legendas claras para máxima retenção e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos para contratados experientes aprendendo procedimentos técnicos avançados para novos equipamentos. O estilo deve ser prático e informativo, incorporando visuais envolventes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para ilustrar etapas complexas, e projetado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Treinamento para Contratados

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes para seus contratados com nossa plataforma impulsionada por AI, garantindo comunicação consistente e clara.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento, depois aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seu texto em cenas de vídeo envolventes, perfeitas para vídeos de treinamento abrangentes.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de AI
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de AI para servir como seu apresentador na tela, tornando o conteúdo do gerador de vídeos de treinamento para contratados mais dinâmico e relacionável.
3
Step 3
Personalize com Controles de Marca
Mantenha a consistência da marca em todos os seus materiais de aprendizado. Utilize os controles de Marca do HeyGen (logotipo, cores) para integrar a identidade visual da sua empresa perfeitamente nos seus módulos de treinamento, vital para equipes de L&D.
4
Step 4
Gere e Exporte Conteúdo Envolvente
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o facilmente no formato e proporção desejados usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, garantindo que seus vídeos envolventes estejam prontos para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Treinamentos Complexos

.

Simplifique assuntos intrincados como treinamento técnico ou de conformidade usando geração de vídeo com AI, tornando tópicos complexos acessíveis para contratados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento com AI?

HeyGen é um poderoso gerador de vídeos com AI que transforma roteiros em vídeos envolventes. Ele utiliza Avatares de AI e tecnologia de Texto-para-vídeo para criar vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente, simplificando significativamente o processo para equipes de L&D.

Quais controles de marca estão disponíveis para criar vídeos de treinamento personalizados?

HeyGen oferece robustos controles de marca, permitindo integrar o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente nos seus vídeos de treinamento. Com Modelos personalizáveis, você pode garantir que todo o conteúdo, desde a integração de funcionários até o treinamento de conformidade, reflita consistentemente a identidade da sua marca.

O HeyGen pode ser usado como um gerador de vídeos de treinamento para contratados?

Absolutamente. O HeyGen serve como um gerador ideal de vídeos de treinamento para contratados, simplificando a criação de vídeos abrangentes e envolventes para diversas necessidades de aprendizado. Você pode facilmente produzir módulos de treinamento técnico ou conteúdo de integração usando Avatares de AI e mídia rica.

O HeyGen suporta narrações e legendas em AI multilíngues para audiências globais?

Sim, o HeyGen oferece suporte multilíngue extenso com narrações avançadas em AI e legendas automáticas. Este recurso garante que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e impactantes para equipes globais diversas, quebrando barreiras linguísticas sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo