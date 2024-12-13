Poderoso Criador de Vídeos de Segurança para Contratados em Conformidade com a OSHA

Aumente a retenção de conhecimento e garanta a conformidade com a OSHA transformando roteiros de texto em vídeos de segurança poderosos sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de segurança no trabalho de 45 segundos abordando perigos elétricos comuns, direcionado a trabalhadores experientes da construção para uma atualização crítica. Este vídeo deve adotar um tom visual sério e profissional, apresentando representações realistas de protocolos de segurança elétrica e perigos potenciais, acompanhado por um estilo de áudio claro e autoritário. Utilize os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar as diretrizes de segurança de forma autêntica e incorpore "Legendas" para acessibilidade em ambientes barulhentos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de narrativa de 60 segundos impulsionado por IA, destacando o compromisso de uma empresa com a cultura de segurança, destinado a todo o pessoal interno para fomentar uma responsabilidade compartilhada. A apresentação visual deve ser moderna e elegante, integrando as cores da marca e imagens positivas de trabalho em equipe, apoiada por uma narração inspiradora e profissional. Empregue os "Avatares de IA" do HeyGen para personificar mensagens-chave de segurança e garantir uma marca consistente em todos os "Templates & scenes".
Prompt de Exemplo 3
Para supervisores de obra e líderes de equipe, projete um vídeo de treinamento de segurança de 90 segundos demonstrando as melhores práticas para montagem e desmontagem de andaimes. Este vídeo requer uma abordagem visual meticulosa, passo a passo, usando diagramas claros e filmagens procedurais precisas, acompanhadas por uma narração detalhada e informativa. Aproveite o "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para delinear meticulosamente cada etapa e integre "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para melhorar a clareza visual de operações complexas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Segurança para Contratados

Crie facilmente vídeos de segurança para contratados profissionais e envolventes em apenas quatro etapas simples, melhorando a conformidade e a eficácia do treinamento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo suas diretrizes específicas de segurança. Nossa plataforma usa sua entrada para gerar cenas, aproveitando sua funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para desenvolvimento rápido de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional para narrar seu vídeo, dando vida ao seu conteúdo de treinamento de segurança com apresentações realistas e envolventes.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles intuitivos de marca para manter uma identidade visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de segurança no local de trabalho e exporte-os facilmente em vários formatos de proporção para implantação perfeita em suas plataformas de treinamento ou LMS preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Segurança

Esclareça procedimentos e regulamentos de segurança complexos com vídeos fáceis de entender impulsionados por IA, melhorando a compreensão para todos os trabalhadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança envolventes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de treinamento de segurança atraentes transformando texto em conteúdo envolvente com avatares de IA realistas e diversos modelos de vídeo. Essa abordagem de narrativa impulsionada por IA garante maior retenção de conhecimento para vídeos críticos de segurança no local de trabalho.

O HeyGen pode ser usado como criador de vídeos de segurança para contratados em conformidade com a OSHA?

Absolutamente. O HeyGen é um criador eficaz de vídeos de segurança na construção, ajudando empresas a criar vídeos detalhados de segurança no local de trabalho que apoiam os esforços de conformidade com a OSHA. Você pode facilmente incorporar legendas e controles de marca para conteúdo profissional e em conformidade.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficiente para treinamento corporativo?

A interface amigável do HeyGen e a funcionalidade avançada de texto para vídeo a partir de roteiro o tornam um criador de vídeos de IA incrivelmente eficiente para todos os tipos de vídeos de treinamento. Sua extensa biblioteca de modelos de vídeo acelera a produção, permitindo a rápida implantação de informações essenciais de segurança.

Como o HeyGen apoia a marca e a acessibilidade em vídeos de segurança?

O HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você personalize vídeos de segurança no local de trabalho com o logotipo e as cores da sua empresa. Além disso, legendas geradas automaticamente aumentam a acessibilidade e a retenção de conhecimento para todos os espectadores, alinhando-se com estratégias de treinamento abrangentes.

