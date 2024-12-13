Criador de Vídeo de Integração para Contratados: Otimize o Treinamento Agora

Crie vídeos de integração envolventes para contratados sem esforço com avatares de IA, aumentando o engajamento de novos contratados e otimizando seu processo de treinamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de treinamento de segurança" informativo de 60 segundos voltado para contratados, destacando protocolos críticos do local e melhores práticas para "otimizar o processo de integração". O estilo visual deve ser claro e instrutivo, incorporando gráficos brilhantes e uma narração confiante, facilmente gerada a partir de um texto para vídeo para consistência e precisão, acompanhada por música de fundo calma e tranquilizadora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para "criar conteúdo de vídeo de integração", especificamente um clipe de destaque mostrando os principais valores da empresa e expectativas do projeto para contratados recém-engajados. Esta peça deve utilizar "modelos e cenas" profissionais com cores alinhadas à marca e música moderna e impactante, entregue por uma narração forte para definir um tom profissional desde o início.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia prático de 50 segundos usando um formato de "criador de vídeo de integração", abordando perguntas frequentes e recursos essenciais para contratados, apresentando um avatar de IA acessível apresentando as informações. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e instrutivo, empregando áudio simples e claro e uma geração de narração amigável para garantir fácil compreensão dos detalhes vitais, melhorando assim a experiência geral do contratado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Integração para Contratados

Crie vídeos de integração profissionais e envolventes para contratados de forma eficiente, garantindo comunicação clara e um processo otimizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Integração
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de integração para contratados. O recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen transforma instantaneamente seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica, estabelecendo a base para seu projeto de "criar vídeo de integração".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Encontre o apresentador virtual perfeito para transmitir sua mensagem de orientação para contratados de forma clara e profissional.
3
Step 3
Personalize com Modelos e Mídia
Acelere a criação do seu vídeo aproveitando "Modelos e cenas" pré-desenhados e mídia rica da biblioteca. Arraste e solte facilmente elementos para construir uma experiência visualmente atraente para seus contratados.
4
Step 4
Aplique Sua Marca e Exporte
Garanta a consistência da marca aplicando os "Controles de marca (logo, cores)" da sua empresa ao seu vídeo. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo sem esforço no formato desejado para "otimizar o processo de integração" para novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Integração

Simplifique termos contratuais complexos, protocolos de segurança ou detalhes operacionais, melhorando a educação dos contratados por meio de vídeos claros de IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criatividade do meu processo de criação de vídeo de integração para contratados?

O HeyGen permite que você eleve seus esforços de criação de vídeo de integração para contratados com recursos inovadores, como avatares de IA realistas e uma biblioteca diversificada de modelos profissionais. Crie facilmente vídeos envolventes que cativam novos contratados e otimizam o processo de integração com um toque criativo.

Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar o processo de integração com vídeos de integração?

O HeyGen ajuda a otimizar o processo de integração para novos contratados, fornecendo ferramentas poderosas para a produção eficiente de vídeos de integração. Utilize texto para vídeo a partir de roteiros e geração automática de narração para criar rapidamente vídeos de integração polidos.

O HeyGen pode ser usado para conteúdos especializados, como vídeos de treinamento de segurança ou produção de vídeos explicativos detalhados?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos versátil, perfeitamente adequado para produzir vídeos de treinamento de segurança impactantes e vídeos explicativos abrangentes. Aproveite nossa plataforma para desenvolver conteúdo de vídeo animado e manter a consistência da marca em todos os seus materiais educacionais.

O assistente de vídeo de IA do HeyGen simplifica a produção de vídeos de integração para todos os usuários?

Absolutamente, o assistente de vídeo de IA avançado do HeyGen e as capacidades de edição de IA tornam a produção de vídeos de integração acessível a todos, independentemente da experiência técnica. Nossa plataforma permite que você crie vídeos de integração e outros conteúdos profissionais com automação inteligente sem esforço.

