Sim, a HeyGen apoia a criação de Conteúdo de Integração de Contratados Escalável, incluindo vídeos para treinamento de conformidade e informações cruciais como formulários fiscais. Isso ajuda os gerentes de RH a mitigar o risco de classificação incorreta e garante que todos os contratados recebam documentos legais e de conformidade vitais de forma eficiente.