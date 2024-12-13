Gerador de Integração de Contratados: Simplifique Seu Processo

Gere conteúdo escalável de integração de contratados de forma eficiente, garantindo treinamento de conformidade com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Direcionado a gerentes de RH, este vídeo de 45 segundos deve adotar um estilo visual e auditivo profissional, mas tranquilizador, demonstrando como um Gerador de IA simplifica o processo de integração. A narrativa destacará a eficiência de criar conteúdo envolvente ao aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para automatizar comunicações rotineiras, economizando tempo e recursos para a integração automatizada.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e profissionais de RH, crie um vídeo de 30 segundos com um estilo visual amigável, limpo e instrutivo. Este vídeo mostrará como uma Lista de Verificação de Integração de Contratados abrangente pode ser facilmente transformada em um guia de vídeo envolvente usando os Modelos e cenas da HeyGen, tornando o processo claro e acessível para novos contratados através de modelos personalizáveis.
Prompt de Exemplo 2
Este vídeo informativo de 60 segundos, voltado para equipes jurídicas, oficiais de conformidade e gerentes de RH, usará um estilo visual e auditivo autoritário e claro para abordar as complexidades de documentos legais e de conformidade e o aspecto crítico do risco de classificação incorreta. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações cruciais de maneira envolvente e confiável, garantindo compreensão sem sobrecarregar o espectador.
Prompt de Exemplo 3
Projetado para departamentos de RH de empresas e gerentes de operações, este vídeo de 50 segundos apresentará um estilo visual moderno, dinâmico e orientado para soluções. Ele ilustrará o poder de um gerador de integração de contratados na produção de Conteúdo de Integração de Contratados Escalável, enfatizando como a geração de Narração da HeyGen garante uma voz de marca consistente em todos os materiais de integração, facilitando a implantação rápida e a eficiência.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Integração de Contratados

Otimize seu processo de integração de contratados gerando rapidamente conteúdo de vídeo envolvente e em conformidade com IA, garantindo um início suave e eficiente para cada novo membro da equipe.

1
Step 1
Crie Sua Base de Integração
Comece aproveitando modelos personalizáveis ou inserindo seu roteiro para definir as etapas principais do seu processo de integração de contratados. Isso estabelece uma base clara e consistente para apresentações eficazes de novos contratados.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais e de Voz
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar de IA para guiar seus novos contratados. Essa escolha cria uma experiência visual profissional e envolvente, alinhada à identidade da sua marca.
3
Step 3
Adicione Conteúdo e Branding Essenciais
Integre perfeitamente informações cruciais, como detalhes de treinamento de conformidade ou formulários fiscais, em seu vídeo. Aplique controles de branding como seu logotipo e cores para garantir que cada aspecto reforce a imagem profissional da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração Automatizado
Finalize seu conteúdo de integração de contratados exportando o vídeo gerado por IA no formato e proporção desejados. Isso garante que você tenha conteúdo de integração de contratados escalável pronto para implantação, minimizando o risco de classificação incorreta e garantindo conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Integração

Gere rapidamente explicações em vídeo concisas e envolventes para documentos ou procedimentos críticos de integração, melhorando a clareza e reduzindo o tempo para conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode otimizar nosso processo de integração de contratados?

A HeyGen revoluciona o processo de integração de contratados ao permitir a criação de conteúdo de vídeo envolvente e impulsionado por IA. Você pode desenvolver vídeos de integração abrangentes, reduzindo o esforço manual e garantindo uma experiência de integração consistente e automatizada para todos os contratados.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos de integração de contratados?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você infunda a identidade da sua empresa em cada vídeo de integração. Utilize modelos personalizáveis, incorpore seu logotipo e aplique as cores da marca para criar conteúdo profissional e coeso com avatares de IA e narrações personalizadas.

É fácil criar conteúdo de treinamento de contratados envolvente com o Gerador de IA da HeyGen?

Com certeza, o Gerador de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos. Transforme seus roteiros em vídeos profissionais usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de Narração de alta qualidade, tornando o desenvolvimento de treinamentos de conformidade e outros materiais essenciais eficiente.

A HeyGen pode ajudar com conteúdo escalável para conformidade e requisitos legais de contratados?

Sim, a HeyGen apoia a criação de Conteúdo de Integração de Contratados Escalável, incluindo vídeos para treinamento de conformidade e informações cruciais como formulários fiscais. Isso ajuda os gerentes de RH a mitigar o risco de classificação incorreta e garante que todos os contratados recebam documentos legais e de conformidade vitais de forma eficiente.

