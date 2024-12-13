Criador de Vídeos Explicativos para Contratantes: Impulsione Seu Negócio

Aumente o engajamento dos clientes com vídeos explicativos profissionais. A geração de narração do HeyGen adiciona um toque polido e persuasivo a cada projeto.

Crie um vídeo explicativo de 45 segundos projetado para contratantes independentes articularem claramente seus serviços a potenciais clientes, destacando os benefícios de contratar um especialista local. O estilo visual deve ser profissional e confiável, incorporando gráficos animados sutis de ferramentas e projetos, complementados por uma narração amigável e tranquilizadora gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Este vídeo visa construir um relacionamento imediato e transmitir expertise de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado dinâmico de 30 segundos direcionado a equipes de marketing dentro de grandes empresas de construção, demonstrando um novo material ou técnica de construção sustentável. Empregue um estilo visual acelerado com gráficos em movimento nítidos e uma trilha sonora animada, apresentando um avatar de IA envolvente para apresentar informações-chave de forma concisa. O objetivo é capturar rapidamente a atenção nas plataformas de mídia social e gerar interesse entre os profissionais do setor.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos usando um modelo pronto, voltado para proprietários de imóveis considerando reformas, guiando-os pelo processo de remodelação de uma cozinha, desde a consulta até a conclusão. A narrativa visual deve ser acolhedora e convidativa, usando uma mistura de filmagens de arquivo e gráficos simples para ilustrar cada etapa, apoiada por um roteiro encorajador e informativo. Aproveite os 'Templates & scenes' do HeyGen para simplificar o processo de criação, facilitando para qualquer profissional contar a história de seu projeto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 15 segundos para profissionais de vendas no setor de contratação, projetado especificamente para destacar uma proposta de venda única de seu serviço, como uma garantia de satisfação ou conclusão rápida do projeto. A apresentação visual precisa ser direta e impactante, utilizando sobreposições de texto em negrito e cortes rápidos, com legendas automáticas geradas para garantir clareza mesmo em ambientes de visualização sem som. Este vídeo deve servir como uma poderosa introdução para apresentações ou um compartilhamento rápido em aplicativos de mensagens.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos para Contratantes

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais que destacam seus serviços de contratante, envolvem seu público e aumentam a visibilidade do seu negócio com nossas ferramentas intuitivas.

1
Step 1
Selecione o Início do Seu Projeto
Escolha entre nossa ampla gama de Templates & scenes profissionalmente projetados para iniciar seu vídeo explicativo de contratante, garantindo um visual polido desde o início.
2
Step 2
Personalize com Facilidade
Personalize o conteúdo do seu vídeo, adicione detalhes específicos e integre os elementos da sua marca usando nossa interface amigável, projetada para edição sem esforço.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Eleve sua mensagem utilizando nosso recurso integrado de geração de narração, permitindo que você crie áudio de alta qualidade em várias vozes e idiomas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo explicativo e otimize-o para qualquer plataforma usando redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que sua mensagem alcance seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes e Projetos

.

Transforme depoimentos de clientes e apresentações de projetos em vídeos de IA envolventes que constroem confiança e demonstram expertise.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos profissionais?

O HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos alimentada por IA, projetada para tornar a produção de vídeos explicativos sem esforço. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos de vídeos explicativos, você pode criar rapidamente conteúdos envolventes sem precisar de habilidades complexas de edição.

Empresas como contratantes podem usar o HeyGen de forma eficaz para marketing com vídeos explicativos?

Absolutamente. O HeyGen serve como um excelente criador de vídeos explicativos para contratantes, permitindo que as empresas produzam vídeos de alta qualidade para Vendas & Marketing e promoção em mídias sociais. Você pode aproveitar avatares de IA e geração de narração realista para articular seus serviços de forma clara e profissional.

Quais recursos únicos o HeyGen oferece para produzir vídeos explicativos animados?

O HeyGen oferece um conjunto de recursos únicos para criar vídeos explicativos animados, incluindo avatares de IA que podem entregar seu roteiro com expressões naturais. A plataforma suporta capacidades de texto para vídeo, permitindo que você transforme conteúdo escrito em visuais dinâmicos com facilidade, completos com animações e gráficos em movimento.

O HeyGen é uma plataforma amigável para fazer vídeos explicativos?

Sim, o HeyGen possui uma interface amigável que simplifica o processo de criação de vídeos explicativos para todos. Seu design acessível, combinado com modelos prontos e ferramentas de criação de vídeo alimentadas por IA, garante uma experiência suave e eficiente do início ao fim.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo