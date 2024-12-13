Criador de Vídeos de Visão Geral de Contratos: Simplifique Acordos Complexos

Gere vídeos profissionais de visão geral de contratos com facilidade usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente e informativo de 90 segundos para equipes de vendas e novos clientes, focado em criar um 'criador de vídeos explicativos de contratos' amigável para integração. A apresentação visual deve ser clara e acessível, utilizando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para guiar os espectadores, com Legendas/Subtítulos claros e concisos garantindo a perfeita compreensão dos termos legais para todos os membros do público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo corporativo e direto de 2 minutos para equipes jurídicas internas e funcionários, ilustrando novas políticas de contratos com um 'agente de vídeo de IA'. Este vídeo de treinamento deve apresentar um apresentador de IA experiente entregando conteúdo gerado diretamente do roteiro usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, mantendo uma estética visual moderna e instrutiva para garantir uma comunicação interna clara.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de marketing dinâmico e persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing e líderes de vendas, mostrando como é fácil criar vídeos de 'visão geral de contratos'. O estilo visual e de áudio deve ser elegante e confiante, incorporando vídeos de alta qualidade da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen, e projetado para engajamento ideal em várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Visão Geral de Contratos

Transforme contratos complexos em explicações em vídeo claras e concisas sem esforço, tornando a informação legal acessível e fácil de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Contrato
Comece digitando ou colando os detalhes do seu contrato na plataforma. Nossa poderosa tecnologia de texto-para-vídeo preparará instantaneamente seu conteúdo para tradução visual.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos e cenas profissionais para complementar o conteúdo do seu contrato. Personalize o layout para corresponder à sua marca.
3
Step 3
Adicione um Avatar de IA
Eleve sua apresentação selecionando um avatar de IA realista para articular claramente os detalhes do contrato, tornando informações complexas mais envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo completo de visão geral de contrato. Uma vez satisfeito, exporte no formato desejado e compartilhe para simplificar tópicos complexos para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Módulos Abrangentes de Aprendizado Jurídico

Gere conteúdo extenso em vídeo sobre vários tipos de contratos, permitindo uma educação mais ampla e garantindo compreensão consistente entre as equipes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen usa IA para geração de vídeos?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de agente de vídeo de IA e capacidades de texto-para-vídeo para transformar seus roteiros em geração de vídeo profissional de ponta a ponta. Esta abordagem simplifica o processo de criação de conteúdo envolvente e explicação de tópicos complexos.

O HeyGen pode produzir vídeos com avatares de IA realistas e narrações?

Sim, o HeyGen permite a criação de conteúdo profissional com avatares de IA altamente realistas e tecnologia sofisticada de narração de IA. Isso garante que seus vídeos sejam atraentes e comuniquem efetivamente sua mensagem.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

O HeyGen oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar, complementado por uma seleção diversificada de modelos personalizáveis. Esses recursos capacitam os usuários a criar rapidamente conteúdo profissional e otimizar seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

Como o HeyGen pode ajudar a simplificar informações complexas para vídeos explicativos?

Como um avançado criador de vídeos explicativos, o HeyGen se destaca em ajudá-lo a simplificar tópicos complexos por meio de visuais dinâmicos e a inclusão de legendas claras e concisas. Isso garante que sua mensagem seja facilmente compreendida e impactante para seu público.

