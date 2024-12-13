Gerador de Vídeos Explicativos de Contratos: Clareza Potencializada por IA

Simplifique conceitos legais complexos em vídeos claros e envolventes usando nossa avançada geração de narração.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para treinadores corporativos, ilustrando os passos envolvidos em uma nova política de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e moderno, incorporando avatares de IA e modelos & cenas para uma apresentação polida, garantindo a clareza de procedimentos legais complexos através de um criador de vídeos explicativos eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos voltado para o público em geral, desmistificando um termo legal comum como 'força maior'. Empregue um estilo visual acessível e envolvente, apoiado por uma geração de narração amigável, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para esclarecer o conceito e simplificar documentos legais complexos para o entendimento cotidiano.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório de 60 segundos para startups, explicando rapidamente a importância da proteção de propriedade intelectual em um acordo de fundadores. Este vídeo precisa de uma estética visual dinâmica e clara, acompanhada por uma narração confiante de IA, mostrando o poder do editor de arrastar e soltar da HeyGen e avatares de IA para criar uma solução impactante de gerador de vídeos explicativos de contratos sem necessidade de habilidades extensas de edição.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Contratos

Transforme rapidamente documentos legais complexos em vídeos explicativos claros e envolventes com ferramentas potencializadas por IA, simplificando informações para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Use um Modelo
Comece colando o texto do seu contrato ou um roteiro preparado no editor. Alternativamente, escolha entre uma variedade de modelos pré-desenhados voltados para conteúdo educacional para iniciar seu projeto com nossos Modelos & cenas.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Personalize seu vídeo selecionando avatares de IA envolventes para apresentar informações ou incorpore vídeos e imagens de estoque relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia para ilustrar pontos-chave.
3
Step 3
Adicione uma Narração por IA
Gere uma narração profissional por IA para seu roteiro, escolhendo entre uma variedade de vozes e idiomas de som natural para transmitir claramente termos contratuais complexos com geração avançada de narração.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo
Após refinar seu conteúdo e visuais, simplesmente exporte seu vídeo explicativo completo no formato e proporção desejados, pronto para compartilhar com seu público e simplificar tópicos complexos.

Casos de Uso

Escale a Educação e Divulgação Jurídica

Produza uma gama mais ampla de conteúdo educacional rapidamente, tornando as informações legais acessíveis a um público mais amplo globalmente através de vídeos de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar explicações complexas de contratos?

A HeyGen capacita profissionais jurídicos e empresas a criar vídeos explicativos de contratos claros usando IA. Nossa plataforma simplifica documentos legais complexos em formatos fáceis de entender, garantindo que as informações legais sejam acessíveis e envolventes para seu público.

A HeyGen oferece geração de narração por IA para vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen fornece geração avançada de narração por IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode converter facilmente seu roteiro em uma narração de som natural e conteúdo de vídeo profissional, agilizando todo o processo de criação de vídeo.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos explicativos envolventes?

O editor intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen, juntamente com uma rica biblioteca de modelos e gráficos em movimento personalizados, atua como um poderoso motor criativo. Isso permite que os usuários personalizem facilmente seus vídeos explicativos com animações e narrativa visual, garantindo o engajamento do público.

Posso personalizar a marca dos vídeos explicativos feitos com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite uma personalização abrangente da marca para seus vídeos explicativos, permitindo que você integre elementos específicos da sua marca, como logotipos e cores. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing visual e identidade de marca.

