Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para funcionários existentes e líderes de equipe, destacando estratégias-chave para alcançar a excelência operacional. Este vídeo de treinamento deve ser visualmente dinâmico, com texto claro e conciso na tela e uma trilha sonora motivacional, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para garantir uma mensagem precisa e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional atraente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um Gerador de Vídeo de IA pode rapidamente produzir vídeos envolventes para suas equipes. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com um tom de áudio amigável e persuasivo, demonstrando a facilidade de uso utilizando os diversos Modelos e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 75 segundos para equipes de L&D e departamentos de comunicação interna, explicando as últimas metodologias para Vídeos de Melhoria Contínua eficazes. Este vídeo polido deve incorporar gráficos profissionais na tela e uma geração de Narração clara e autoritária para transmitir informações complexas de forma sucinta.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Melhoria Contínua

Transforme ideias complexas em vídeos de treinamento de melhoria contínua envolventes de forma rápida e eficiente para capacitar suas equipes de L&D com excelência operacional.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento ou simplesmente digitando seu conteúdo. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha um avatar de IA envolvente para narrar seu treinamento de melhoria contínua. Selecione entre uma ampla gama de personagens para entregar sua mensagem com um toque humano.
3
Step 3
Adicione Legendas
Aumente a acessibilidade e compreensão para todos os aprendizes adicionando Legendas geradas automaticamente. Garanta que seu treinamento seja inclusivo e eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize e exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade em vários formatos e proporções, pronto para implantação imediata em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificação de Conceitos Complexos

Clarifique facilmente procedimentos operacionais intrincados e tópicos complexos para melhorar a compreensão e aplicação no treinamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento de melhoria contínua?

O HeyGen é um avançado Gerador de Vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos envolventes de melhoria contínua. Ele permite que equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade usando avatares de IA e Narrações de IA, garantindo excelência operacional em toda a sua organização.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento eficazes?

O HeyGen fornece ferramentas abrangentes como conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, modelos personalizáveis e a capacidade de adicionar Legendas. Esses recursos capacitam os usuários a criar vídeos envolventes para integração de funcionários e diversas necessidades de treinamento de forma eficiente.

Posso personalizar os avatares de IA e narrações para meu conteúdo de melhoria contínua?

Absolutamente, o HeyGen permite uma personalização significativa dos avatares de IA e oferece suporte a uma ampla gama de Narrações de IA, incluindo vários idiomas. Isso garante que seus vídeos de melhoria contínua mantenham a consistência da marca e ressoem com um público diversificado.

Como o HeyGen torna a criação de vídeos de treinamento mais eficiente para equipes de L&D?

O HeyGen aumenta dramaticamente a eficiência para equipes de L&D ao automatizar grande parte do processo de produção de vídeos com seu Gerador de Vídeos de IA. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos e converter rapidamente roteiros em vídeos de treinamento com aparência profissional, liberando recursos valiosos.

