Gere rapidamente vídeos de pré-visualização de conteúdo envolventes usando texto para vídeo a partir de script para uma criação fácil e eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para profissionais de marketing que buscam conteúdo rápido para redes sociais, apresentando um estilo visual limpo e minimalista com infográficos envolventes e transições suaves. Uma narração clara e concisa, potencialmente com música de fundo sutil, deve ser combinada com "Templates & scenes" e "Subtitles/captions" da HeyGen para vídeos explicativos rápidos e impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de 60 segundos na moda e alinhado à marca para criadores de conteúdo e influenciadores promovendo sua última série, incorporando visuais vibrantes, cortes rápidos e elementos de branding personalizados para aprimorar a "criação de vídeo". A narração conversacional e autêntica, aumentada por efeitos sonoros relevantes, utilizará "Aspect-ratio resizing & exports" da HeyGen para várias plataformas e "AI avatars" para entregar mensagens personalizadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma demonstração concisa de 15 segundos do "gerador de vídeo de pré-visualização de conteúdo" para educadores explicando conceitos complexos para estudantes, incorporando um estilo de animação envolvente e simples com uma estética amigável e acessível. Uma narração calma e clara, fácil para os estudantes entenderem, será produzida usando "Voiceover generation" e "Media library/stock support" da HeyGen para enriquecer a narrativa visual de uma perspectiva de "gerador de vídeo AI".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Pré-visualização de Conteúdo

Transforme rapidamente suas ideias de conteúdo em pré-visualizações de vídeo envolventes com AI, simplificando seu fluxo de trabalho criativo e garantindo que sua mensagem ressoe.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script desejado no gerador. Nossa AI converterá instantaneamente seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica, servindo como base para sua pré-visualização de conteúdo através da funcionalidade de texto para vídeo a partir de script.
2
Step 2
Selecione um Avatar AI
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas para ser o rosto de sua pré-visualização de conteúdo. Isso adiciona um toque profissional e humano, tornando sua mensagem mais relacionável e envolvente.
3
Step 3
Personalize Sua Cena
Aprimore sua pré-visualização gerando uma narração com som natural. Isso garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional, perfeitamente sincronizada com seu conteúdo visual através de nossa capacidade de geração de narração.
4
Step 4
Exporte Sua Pré-visualização
Uma vez satisfeito, exporte sua pré-visualização de conteúdo de alta qualidade. Você pode escolher diferentes proporções para se adequar a várias plataformas, garantindo que seu vídeo esteja otimizado para uso imediato e impacto usando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Pré-visualizações de Sucesso do Cliente Atraentes

Crie vídeos AI poderosos para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando valor de forma eficaz em um formato conciso.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos AI a partir de texto?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos AI transformando scripts de texto em vídeos envolventes. Nosso poderoso gerador de texto para vídeo permite que os usuários escolham entre diversos avatares AI, adicionem narrações e personalizem o conteúdo usando o editor de estúdio intuitivo. Isso possibilita a prototipagem rápida de conteúdo criativo de alta qualidade.

Posso personalizar vídeos gerados por AI na HeyGen para corresponder à minha marca?

Com certeza! A HeyGen oferece amplas opções de personalização para garantir que seus vídeos gerados por AI estejam perfeitamente alinhados com sua marca. Você pode utilizar modelos pré-fabricados, integrar seus próprios controles de marca, como logotipos e cores, e aprimorar os vídeos com gráficos e animações personalizados para conteúdo alinhado à marca.

Que tipos de conteúdo de vídeo criativo posso fazer com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos de vídeo criativos, incluindo vídeos de marketing, vídeos explicativos envolventes e clipes dinâmicos para redes sociais. Aproveite nossos avatares AI e personagens animados para dar vida às suas mensagens em diversos estilos e formatos.

Como os avatares AI e as narrações da HeyGen melhoram projetos de vídeo criativos?

Os avatares AI realistas e as capacidades avançadas de narração da HeyGen elevam significativamente os projetos de vídeo criativos. Eles fornecem áudio sincronizado e sincronização labial natural, permitindo diálogos envolventes e narrações de alta qualidade sem produção extensa. Isso capacita os usuários a criar visuais cinematográficos com facilidade.

