Gerador de Vídeo de IA: Impulsione o Desempenho do Seu Conteúdo

Transforme roteiros em vídeos de alta qualidade para redes sociais sem esforço com as capacidades de Texto-para-vídeo de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional e informativo de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, demonstrando o poder da criação de vídeo de ponta a ponta. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, acompanhado por uma geração de narração autoritária, destacando como os recursos de vídeo generativo de IA da HeyGen, combinados com Modelos e cenas profissionais, podem produzir resultados de alta qualidade sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto artístico e visualmente rico de 60 segundos para artistas digitais e agências criativas, enfatizando o controle criativo e a personalização oferecidos pelas ferramentas de criação de vídeo de IA. A estética deve ser experimental e inspiradora, com música ambiente, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e o redimensionamento e exportação flexíveis de proporção para criar narrativas visuais únicas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo moderno e eficiente de 30 segundos para empreendedores ocupados e criadores de cursos online, destacando aplicativos de produtividade de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser claro e amigável, explicando como os Modelos e cenas integrados da HeyGen, juntamente com a edição de roteiro sem interrupções, permitem a geração rápida de conteúdo, ainda mais aprimorada por legendas automáticas para acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Desempenho de Conteúdo

Crie facilmente vídeos de alto impacto para sua estratégia de conteúdo. Aproveite a IA para transformar roteiros em visuais envolventes, otimize para desempenho e amplie seu alcance em várias plataformas.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo na plataforma. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma instantaneamente seu texto em um storyboard visual, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem com um apresentador envolvente. Escolha entre uma variedade de avatares de IA que podem articular seu roteiro com expressões naturais, tornando seu conteúdo mais relacionável e envolvente.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Dê ao seu vídeo um som claro e profissional. Utilize nosso recurso avançado de geração de narração para criar uma narração realista em vários idiomas e estilos, garantindo que sua mensagem seja ouvida de forma clara e alta.
4
Step 4
Exporte e Otimize
Uma vez que seu vídeo esteja polido, basta exportá-lo no formato e proporção desejados. Nosso redimensionamento e exportação flexíveis de proporção garantem que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma, maximizando seu desempenho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Depoimentos de Clientes Impactantes

Crie depoimentos em vídeo autênticos e persuasivos impulsionados por IA para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeo de IA?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeo de IA avançado, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos de IA envolventes sem esforço. Sua interface intuitiva e capacidades de vídeo generativo de IA oferecem controle criativo robusto e personalização para uma produção de vídeo de alta qualidade.

A HeyGen pode produzir vídeos de IA com avatares de IA realistas para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA realistas, perfeitos para criar vídeos dinâmicos para redes sociais, conteúdo de marketing e muito mais. Esta plataforma de criação de vídeo de ponta a ponta aprimora sua narrativa com visuais impulsionados por IA e gestos expressivos.

Quais opções de controle criativo e personalização a HeyGen oferece para fluxos de trabalho de produção de vídeo?

A HeyGen fornece controle criativo abrangente por meio de recursos como controles de branding para logotipos e cores, e uma extensa biblioteca de mídia. Os usuários também podem utilizar modelos impulsionados por IA e edição precisa de roteiros para personalizar totalmente seus vídeos de IA dentro de fluxos de trabalho de produção de vídeo eficientes.

A HeyGen é adequada para gerar vários tipos de conteúdo de vídeo de IA, incluindo curtas e longas-metragens?

Absolutamente, a HeyGen é um aplicativo de produtividade de vídeo versátil projetado para diversas necessidades de conteúdo de vídeo de IA. Ela suporta desde vídeos virais e curtas para redes sociais até apresentações mais longas, com recursos como redimensionamento de proporção e geração automática de legendas.

