Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing técnico, demonstrando como produzir rapidamente conteúdo envolvente usando avatares de IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com uma narração profissional e direta explicando o processo. Destaque a integração perfeita de avatares de IA e geração de narração para criar material de vídeo de marketing de conteúdo sem a necessidade de equipamentos caros.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos para especialistas em marketing digital e criadores de conteúdo, mostrando o poder da transformação de texto em vídeo por IA. O estilo visual e de áudio deve ser um tutorial de captura de tela envolvente com uma narração entusiasmada, ilustrando claramente como converter roteiros em vídeos profissionais usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen. Garanta que legendas automáticas sejam geradas para acessibilidade e maior engajamento, tornando-o uma ferramenta poderosa para campanhas de marketing em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial conciso de 2 minutos voltado para gerentes de marketing e equipes de produção de vídeo, destacando a eficiência dos modelos e cenas pré-fabricados do HeyGen. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico, mostrando várias aplicações de modelos com música de fundo animada e uma narração profissional. Enfatize como o HeyGen atua como uma ferramenta de criação de vídeos com suporte de IA, aproveitando sua extensa biblioteca de mídia/estoque para criar produções de alta qualidade rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe dinâmico de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e profissionais de marketing de e-commerce, focando na versatilidade de redimensionamento de proporção e exportações. O estilo visual deve ser acelerado e focado em demonstração, com visuais nítidos e música de fundo energética, ilustrando como um único vídeo pode ser otimizado para diferentes plataformas. Este vídeo deve destacar o papel do HeyGen como uma ferramenta essencial de criação de vídeos de marketing e plataforma de marketing em vídeo, ainda mais aprimorada por legendas automáticas para maximizar o alcance em qualquer canal.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Marketing de Conteúdo

Produza rapidamente vídeos de marketing de conteúdo profissional que envolvam seu público e elevem sua marca usando ferramentas intuitivas com suporte de IA.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece colando seu roteiro para aproveitar nossa capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro", transformando instantaneamente suas ideias em uma estrutura de vídeo básica.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Preencha suas cenas com "avatares de IA" dinâmicos para apresentar sua mensagem ou enriqueça-as com visuais atraentes de nossa biblioteca de mídia. Isso dá vida ao seu vídeo de marketing.
3
Step 3
Personalize a Identidade da Sua Marca
Aplique suas cores, fontes e logotipo exclusivos usando nossos "Controles de marca" intuitivos, garantindo que cada vídeo de marketing esteja perfeitamente alinhado com sua marca estabelecida.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Finalize sua criação e utilize nosso recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu conteúdo para plataformas como vídeos de redes sociais, alcançando seu público de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza IA para simplificar a criação de conteúdo em vídeo?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos ao integrar ferramentas avançadas com suporte de IA, permitindo transformar texto em vídeo de forma fácil. Isso inclui a geração de avatares de IA realistas e a síntese de vozes diretamente do seu roteiro, tornando o processo altamente eficiente.

Que variedade de vídeos de marketing posso criar usando a plataforma do HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de marketing profissionais, como vídeos envolventes para redes sociais, anúncios em vídeo atraentes, depoimentos autênticos e vídeos explicativos informativos. A plataforma oferece modelos de vídeo versáteis e uma interface intuitiva para dar vida aos seus conceitos.

O HeyGen acomoda personalização de marca e ativos de mídia externos?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo e as cores da sua empresa nos seus vídeos. Você também pode integrar ativos de mídia externos ou aproveitar a abrangente biblioteca de mídia do HeyGen para uma experiência de criação de vídeos de marketing verdadeiramente personalizada.

Quais opções de exportação o HeyGen oferece para distribuição de vídeo em múltiplas plataformas?

O HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo seja otimizado para qualquer plataforma, oferecendo várias opções de redimensionamento de proporção e capacidades de exportação flexíveis. Ele também gera automaticamente legendas precisas, melhorando a acessibilidade e o alcance em diferentes canais.

