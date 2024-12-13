Crie um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como um produto técnico, como um gerador de vídeo AI, pode ser explicado de forma eficiente. Este vídeo, voltado para gerentes de produto ocupados e desenvolvedores de software, deve apresentar um estilo visual limpo e minimalista com animações de texto claras na tela, acompanhado por uma narração precisa e autoritária, destacando a capacidade do HeyGen de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para simplificar informações complexas em conteúdo envolvente.

