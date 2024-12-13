Com certeza! O HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos alinhados à marca, incluindo vídeos de marketing atraentes e vídeos explicativos envolventes, usando seu conjunto abrangente de ferramentas. Você pode personalizar modelos de vídeo com o logotipo e as cores da sua marca, incorporar mídia da biblioteca e exportar em várias proporções para plataformas como mídias sociais.