Imagine um vídeo de 30 segundos, animado e voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem produzir conteúdo cativante para redes sociais de forma fácil. O estilo visual deve ser moderno e energético, complementado por uma narração clara e entusiástica gerada automaticamente. Destaque a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar um simples roteiro em um vídeo explicativo polido, tornando a criação de marketing de conteúdo acessível a todos.

Gerar Vídeo