Criador de Vídeo para Página de Contato: Crie Vídeos Envolventes Facilmente

Crie vídeos profissionais para páginas de contato com avatares de IA, sem necessidade de experiência em edição de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 90 segundos para indivíduos antenados em tecnologia e criadores de conteúdo, mostrando as robustas capacidades do "editor de vídeo" do HeyGen. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com uma trilha sonora animada e energética. Enfatize como os extensos "Modelos e cenas" podem agilizar o processo de criação, permitindo que os usuários produzam visuais impressionantes mesmo sem habilidades avançadas no "editor de arrastar e soltar".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo introdutório de 1 minuto voltado para iniciantes que acreditam que "nenhuma experiência em edição de vídeo é necessária" é bom demais para ser verdade. O estilo visual deve ser simples e encorajador, acompanhado por uma narração calorosa e tranquilizadora. Ilustre como as "ferramentas de vídeo de IA" do HeyGen podem transformar um roteiro básico em um vídeo polido usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", provando que qualquer pessoa pode criar conteúdo profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos direcionado a equipes de marketing e comunicadores corporativos, focando na criação de "vídeo de alta qualidade" para "conteúdo de marketing" impactante. O estilo visual deve ser polido e profissional, complementado por uma narração clara e persuasiva. Demonstre como o recurso de "Geração de narração" do HeyGen garante qualidade de áudio consistente e profissional em todas as mensagens da marca, elevando o valor geral da produção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo para Página de Contato

Envolva visitantes e simplifique a comunicação na sua página de contato com vídeos profissionais, criados sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo pré-desenhados, adaptados para páginas de contato. Isso proporciona um início rápido para transmitir sua mensagem claramente sem precisar de experiência extensa em edição.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Personalize seu vídeo adicionando avatares de IA realistas para falar em seu nome. Esses apresentadores realistas podem dar boas-vindas aos visitantes, explicar opções de contato e guiá-los de forma fluida.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca utilizando controles de marca. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas para manter uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação e exporte-a no formato de proporção ideal para o seu site. Seu vídeo de alta qualidade estará então pronto para ser incorporado na sua página de contato, aumentando o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso Convincente

Construa confiança e credibilidade na sua página de contato exibindo histórias de sucesso de clientes autênticas através de vídeos dinâmicos e envolventes com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para quem não tem experiência em edição de vídeo?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo com IA, incluindo avatares de IA realistas e texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários gerem conteúdo com IA sem esforço. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar garante que um vídeo de alta qualidade possa ser criado mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo.

Quais ferramentas de edição estão disponíveis no HeyGen para personalizar meus vídeos profissionais?

O HeyGen oferece ferramentas de edição robustas para criar vídeos profissionais, permitindo que você aproveite modelos de vídeo extensos, incorpore mídia de estoque e aplique controles de marca como logotipos e cores. Esses recursos ajudam a garantir que seu conteúdo de marketing reflita seu estilo único.

Posso gerar conteúdo com avatares de IA usando o HeyGen para várias plataformas?

Sim, o HeyGen permite que você gere conteúdo com IA usando nossos avatares de IA realistas, transformando texto em vídeo de alta qualidade com geração de narração e legendas. Essa capacidade é perfeita para criar vídeos envolventes para redes sociais ou outros conteúdos de marketing em diferentes proporções.

Com que rapidez posso criar um vídeo usando o criador de vídeos do HeyGen?

O eficiente criador de vídeos do HeyGen, alimentado por seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos de vídeo extensos, permite uma produção rápida de vídeos. Você pode criar vídeos atraentes em minutos, agilizando seu fluxo de trabalho mesmo sem experiência em edição de vídeo.

