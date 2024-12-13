Absolutamente. A HeyGen é um poderoso criador de vídeos de IA projetado para narrativas visuais envolventes, apresentando uma ampla gama de avatares de IA realistas. Você pode facilmente criar narrativas envolventes, como vídeos de instruções, usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar, aprimorada por nossa extensa biblioteca de mídia e modelos personalizáveis para dar vida às suas histórias.