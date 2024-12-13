Sim, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos educativos incrivelmente fácil de usar, permitindo que professores criem vídeos educativos sem necessidade de habilidades. Sua interface intuitiva, juntamente com ferramentas robustas de edição de vídeo como texto-para-vídeo e uma biblioteca de mídia, simplifica todo o processo de criação de vídeos.