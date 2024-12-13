Crie vídeos impressionantes com um Criador de Vídeos de Construção

Utilize ferramentas de vídeo impulsionadas por IA para documentação de projetos sem esforço e engajamento de clientes com as capacidades de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Direcionado a gerentes de projeto e equipes de construção, este vídeo de 60 segundos destaca a eficiência do uso de modelos de vídeo para documentação de projetos. Com os Modelos & cenas da HeyGen, compile sem esforço vídeos de antes e depois que capturam a transformação do seu canteiro de obras. O vídeo apresentará uma estética limpa e profissional, acompanhada de legendas para clareza, tornando-o ideal para apresentações internas e atualizações para clientes.
Prompt 2
Este vídeo de 30 segundos é projetado para profissionais de marketing na indústria da construção que desejam aproveitar o compartilhamento em mídias sociais. Ao utilizar os avatares de IA da HeyGen, crie conteúdos envolventes que humanizam sua marca. O vídeo terá um estilo visual vibrante e enérgico, com a geração de voz em off adicionando um toque pessoal, garantindo que sua mensagem ressoe com um público mais amplo.
Prompt 3
Destinado a empresas de construção que buscam documentar seus projetos de forma criativa, este vídeo de 90 segundos demonstra o uso de ferramentas de vídeo com inteligência artificial. Com o suporte da biblioteca de mídia/acervo da HeyGen, compile vídeos time-lapse impressionantes que destacam o progresso dos seus projetos de construção. O vídeo apresentará um estilo visual cinematográfico, com redimensionamento de proporção e exportações garantindo que se encaixe perfeitamente em diversas plataformas, aumentando o envolvimento do cliente e a visibilidade do projeto.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Avaliações

Como um Criador de Vídeos de Construção Funciona

Crie vídeos de construção envolventes sem esforço com ferramentas e modelos impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie com Produção de Vídeo IA
Comece utilizando ferramentas de vídeo impulsionadas por IA para otimizar seu processo de criação de vídeos. Essas ferramentas ajudam a automatizar a edição de vídeo, tornando mais fácil produzir vídeos de construção de alta qualidade sem habilidades técnicas extensivas.
2
Step 2
Escolha entre os Modelos de Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo projetados especificamente para projetos de construção. Esses modelos oferecem uma estrutura profissional, garantindo que seus vídeos mantenham a consistência da marca e documentem seus projetos de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Dublagens e Legendas
Melhore seus vídeos gerando narrações e adicionando legendas. Este recurso garante que sua mensagem seja clara e acessível, aumentando o envolvimento do cliente e tornando seu conteúdo adequado para compartilhamento nas redes sociais.
4
Step 4
Exportar para compartilhamento em mídias sociais
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato de proporção desejado para facilitar o compartilhamento nas plataformas de mídia social. Este passo ajuda você a alcançar um público mais amplo e apresentar seus projetos de construção de forma eficaz.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de construção com produção de vídeo impulsionada por IA, oferecendo ferramentas como modelos de vídeo e software de edição para aprimorar a documentação de projetos e o engajamento de clientes.

Criação de Anúncios de Alta Performance

Produce high-quality construction ads quickly with AI, ensuring branding consistency and reaching a wider audience.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a produção de vídeos de construção?

A HeyGen oferece um criador de vídeos de construção robusto que utiliza ferramentas de vídeo com inteligência artificial para otimizar o processo de criação. Com recursos como modelos de vídeo e ferramentas de arrastar e soltar, os usuários podem produzir de maneira eficiente vídeos envolventes de lapso de tempo e de antes e depois, garantindo consistência da marca e engajamento do cliente.

O que torna a produção de vídeo com IA da HeyGen única?

A HeyGen se destaca na produção de vídeos com IA ao oferecer recursos avançados de texto para vídeo, permitindo que os usuários gerem vídeos diretamente a partir de roteiros. Isso, combinado com a geração de voz em off e modelos personalizáveis, garante uma experiência de criação de vídeo contínua e profissional.

O HeyGen pode apoiar a consistência da marca em vídeos?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, incluindo personalização de logotipo e cores, para manter a consistência da marca em todos os projetos de vídeo. Esse recurso é crucial para empresas que buscam reforçar sua identidade de marca por meio de conteúdo em vídeo.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para edição de vídeo?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas de edição de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto, legendas e uma biblioteca de mídia com suporte de estoque. Essas funcionalidades, combinadas com ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, facilitam a criação de vídeos polidos e profissionais para qualquer finalidade.

