Crie vídeos impressionantes com um Criador de Vídeos de Construção
Utilize ferramentas de vídeo impulsionadas por IA para documentação de projetos sem esforço e engajamento de clientes com as capacidades de texto para vídeo da HeyGen.
Explore Exemplos
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.
Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.
Direcionado a gerentes de projeto e equipes de construção, este vídeo de 60 segundos destaca a eficiência do uso de modelos de vídeo para documentação de projetos. Com os Modelos & cenas da HeyGen, compile sem esforço vídeos de antes e depois que capturam a transformação do seu canteiro de obras. O vídeo apresentará uma estética limpa e profissional, acompanhada de legendas para clareza, tornando-o ideal para apresentações internas e atualizações para clientes.
Este vídeo de 30 segundos é projetado para profissionais de marketing na indústria da construção que desejam aproveitar o compartilhamento em mídias sociais. Ao utilizar os avatares de IA da HeyGen, crie conteúdos envolventes que humanizam sua marca. O vídeo terá um estilo visual vibrante e enérgico, com a geração de voz em off adicionando um toque pessoal, garantindo que sua mensagem ressoe com um público mais amplo.
Destinado a empresas de construção que buscam documentar seus projetos de forma criativa, este vídeo de 90 segundos demonstra o uso de ferramentas de vídeo com inteligência artificial. Com o suporte da biblioteca de mídia/acervo da HeyGen, compile vídeos time-lapse impressionantes que destacam o progresso dos seus projetos de construção. O vídeo apresentará um estilo visual cinematográfico, com redimensionamento de proporção e exportações garantindo que se encaixe perfeitamente em diversas plataformas, aumentando o envolvimento do cliente e a visibilidade do projeto.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de construção com produção de vídeo impulsionada por IA, oferecendo ferramentas como modelos de vídeo e software de edição para aprimorar a documentação de projetos e o engajamento de clientes.
Crie Vídeos Engajadores para Mídias Sociais.
Create captivating construction videos for social media in minutes, boosting client engagement and showcasing project progress.
Apresentar Casos de Sucesso de Clientes.
Highlight successful construction projects with engaging AI videos, enhancing client trust and showcasing your expertise.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar a produção de vídeos de construção?
A HeyGen oferece um criador de vídeos de construção robusto que utiliza ferramentas de vídeo com inteligência artificial para otimizar o processo de criação. Com recursos como modelos de vídeo e ferramentas de arrastar e soltar, os usuários podem produzir de maneira eficiente vídeos envolventes de lapso de tempo e de antes e depois, garantindo consistência da marca e engajamento do cliente.
O que torna a produção de vídeo com IA da HeyGen única?
A HeyGen se destaca na produção de vídeos com IA ao oferecer recursos avançados de texto para vídeo, permitindo que os usuários gerem vídeos diretamente a partir de roteiros. Isso, combinado com a geração de voz em off e modelos personalizáveis, garante uma experiência de criação de vídeo contínua e profissional.
O HeyGen pode apoiar a consistência da marca em vídeos?
Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, incluindo personalização de logotipo e cores, para manter a consistência da marca em todos os projetos de vídeo. Esse recurso é crucial para empresas que buscam reforçar sua identidade de marca por meio de conteúdo em vídeo.
Quais ferramentas o HeyGen oferece para edição de vídeo?
A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas de edição de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto, legendas e uma biblioteca de mídia com suporte de estoque. Essas funcionalidades, combinadas com ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, facilitam a criação de vídeos polidos e profissionais para qualquer finalidade.