Crie um vídeo de treinamento de segurança de 60 segundos, voltado para novos contratados em canteiros de obras, introduzindo protocolos de segurança fundamentais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA autoritário transmitindo mensagens-chave, complementado por sobreposições de texto na tela. Aproveite os robustos avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para garantir uma entrega clara e impactante de vídeos essenciais de segurança no trabalho, tornando-os acessíveis e envolventes para todos os recrutas.

