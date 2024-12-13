Gerador de Vídeos de Segurança na Construção para Treinamento Eficiente

Produza facilmente vídeos de treinamento de segurança prontos para conformidade usando avatares de IA para transmitir mensagens claras e impactantes.

Crie um vídeo de treinamento de segurança de 60 segundos, voltado para novos contratados em canteiros de obras, introduzindo protocolos de segurança fundamentais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA autoritário transmitindo mensagens-chave, complementado por sobreposições de texto na tela. Aproveite os robustos avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para garantir uma entrega clara e impactante de vídeos essenciais de segurança no trabalho, tornando-os acessíveis e envolventes para todos os recrutas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos focado na identificação e mitigação de riscos de queda, direcionado a trabalhadores da construção civil experientes que precisam de uma atualização concisa. Empregue um estilo visual dinâmico incorporando imagens realistas de biblioteca de mídia/estoque de suporte de cenários comuns de construção, sobrepostos com avisos animados e texto claro na tela. Esta peça curta e impactante reforçará o conhecimento crítico de segurança no trabalho, destacando a criação eficaz de vídeos utilizando os modelos e cenas do HeyGen e a rica biblioteca de mídia/estoque de suporte.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para supervisores de obra usarem em briefings diários, demonstrando a aplicação correta de equipamentos de proteção individual (EPI) para garantir conformidade com as normas de segurança. O estilo visual e de áudio deve ser direto e orientado para a ação, apresentando um avatar de IA amigável, mas firme, mostrando rapidamente cada etapa com narração gerada clara. Esta solução de criador de vídeo de IA garantirá a rápida disseminação de mensagens vitais de segurança, aproveitando os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Esboce um vídeo de segurança de 90 segundos detalhando procedimentos de evacuação de emergência, destinado a todo o pessoal de um grande projeto de construção. Este projeto vital de criação de vídeo deve adotar um tom instrucional sério e passo a passo, empregando vários modelos e cenas para guiar os espectadores por cada etapa do processo. Garanta que o vídeo seja compreensível e acessível utilizando as legendas automáticas do HeyGen, tornando informações complexas digestíveis para uma força de trabalho diversificada e aumentando a eficácia geral do vídeo de segurança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Segurança na Construção

Crie facilmente vídeos de treinamento de segurança na construção impactantes com IA. Simplifique a criação de conteúdo, garanta conformidade e capacite sua força de trabalho com experiências de aprendizado visual envolventes.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione um modelo profissionalmente projetado ou comece com uma tela em branco a partir de nossa ampla gama de cenas para construir rapidamente seu vídeo de segurança na construção.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Selecione o Avatar de IA
Escreva seu roteiro de treinamento de segurança e escolha entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem com clareza, transformando texto em vídeo de forma contínua.
3
Step 3
Adicione Visuais e Gere Narração
Enriqueça seu vídeo com imagens ou clipes relevantes da biblioteca de mídia integrada e use nossa geração de narração para dar vida ao seu roteiro com fala de som natural.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Treinamento
Finalize seu vídeo adicionando legendas automáticas e exporte no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para distribuição e conformidade com as normas de segurança.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Transforme facilmente protocolos de segurança na construção complexos em vídeos instrutivos claros e concisos com narração e visuais impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de segurança na construção?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de segurança na construção de alta qualidade ao utilizar tecnologia avançada de IA. Nossa plataforma permite transformar roteiros em vídeos instrutivos envolventes rapidamente, utilizando avatares de IA e tecnologia de conversão de texto em fala.

O HeyGen pode produzir vídeos eficazes de segurança no trabalho para treinamento de funcionários?

Com certeza, o HeyGen é um criador de vídeos de IA ideal para produzir vídeos eficazes de segurança no trabalho para treinamento de funcionários. Você pode utilizar nossos diversos modelos e apresentadores de IA para transmitir informações críticas de segurança, completos com legendas automáticas para acessibilidade e conformidade com as normas de segurança.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA fácil de usar para treinamento de segurança?

O HeyGen oferece uma interface fácil de usar que capacita qualquer pessoa a se tornar um gerador de vídeos de segurança na construção. Com nossas ferramentas intuitivas, você pode facilmente selecionar avatares de IA e gerar narrações realistas usando tecnologia de conversão de texto em fala, simplificando seu processo de criação de vídeos.

O HeyGen suporta integração para distribuição de vídeos de treinamento de segurança?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar a distribuição perfeita de seus vídeos de treinamento de segurança. Embora o HeyGen ofereça várias opções de exportação, muitos usuários acham fácil integrar os vídeos instrutivos gerados em plataformas LMS existentes para garantir conformidade com as normas de segurança.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo