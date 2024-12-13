Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding para incorporar o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus "vídeos de treinamento de segurança para funcionários". Você também pode aproveitar as capacidades de texto para vídeo para personalizar "vídeos de treinamento de segurança na construção" com "ações corretivas" específicas e instruções específicas do local, garantindo "informações relevantes e oportunas" para sua equipe.