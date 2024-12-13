Produza um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a partes interessadas e clientes do projeto, fornecendo atualizações essenciais do 'Projeto' em um grande canteiro de obras. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando filmagens do mundo real intercaladas com sobreposições gráficas, complementadas por um narrador avatar de IA informativo e uma trilha sonora sutil e inspiradora. Aumente a clareza aproveitando os 'Avatares de IA' da HeyGen para uma narração consistente e a 'Geração de Voz' para explicar o progresso complexo.

