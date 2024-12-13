Criador de Vídeos de Caminhos de Conexão para Criar Histórias Interativas

Crie experiências personalizadas e caminhos de aprendizado dinâmicos com vídeos interativos, impulsionados por texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos direcionado a desenvolvedores de software e líderes técnicos, detalhando as complexidades técnicas de uma nova integração de software com uma apresentação visual moderna e elegante e geração de narração profissional, garantindo acessibilidade com legendas, ideal para demonstrações de produtos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de 1 minuto para equipes internas de L&D corporativo e novos contratados técnicos, introduzindo uma nova ferramenta ou processo interno usando um guia visual envolvente, passo a passo, construído com diversos modelos e cenas da biblioteca de mídia/suporte de estoque, focando em caminhos de conexão claros.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de atualização técnica de 60 segundos para gerentes de projeto e partes interessadas técnicas, empregando um avatar de AI para resumir rapidamente correções de bugs recentes e melhorias do sistema, otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, demonstrando automação eficiente de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminhos de Conexão

Construa experiências de vídeo envolventes e interativas que guiem os espectadores por jornadas personalizadas, aprimorando o aprendizado e o engajamento com lógica de ramificação inteligente.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo Inicial
Comece elaborando sua mensagem principal. A capacidade de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen permite que você gere facilmente uma base de "criador de vídeos explicativos", preparando o cenário para a interatividade.
2
Step 2
Adicione Elementos Interativos e Agentes
Introduza "avatares de AI" para narrar e guiar a experiência. Esses apresentadores virtuais atuam como seus "agentes de vídeo AI", aumentando o engajamento e a personalização dentro do seu vídeo.
3
Step 3
Escolha Seus Caminhos de Ramificação
Arquiteture "vídeos interativos de ramificação" definindo pontos de decisão e caminhos de conteúdo subsequentes. O "editor de arrastar e soltar" simplifica o processo de criação dessas jornadas complexas e personalizadas.
4
Step 4
Exporte e Acompanhe o Engajamento
Prepare seu vídeo interativo completo para distribuição. Utilize "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para várias plataformas e integre com sistemas de "rastreamento LMS" para obter insights valiosos sobre as interações dos espectadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Capacitação de Vendas com Demos

Crie demonstrações de produtos impactantes e histórias de sucesso de clientes envolventes para agilizar os ciclos de vendas e informar os potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

A capacidade avançada de `texto-para-vídeo a partir de roteiro` do HeyGen permite que você transforme facilmente conteúdo escrito em vídeos envolventes. Nossa tecnologia de `agente de vídeo AI` gera `avatares de AI` que transmitem sua mensagem com geração de `narração` natural, automatizando todo o processo de produção de vídeo.

Quais opções de avatar de AI o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de `avatares de AI` de alta qualidade para representar sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz. Esses avatares dão vida ao seu `texto-para-vídeo a partir de roteiro` com movimentos expressivos e geração de `narração` envolvente.

Como os vídeos do HeyGen podem ser integrados a sistemas de gestão de aprendizagem?

O HeyGen facilita a integração perfeita com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) através de uma funcionalidade robusta de `exportação SCORM`. Isso permite um `rastreamento LMS` abrangente do seu conteúdo de vídeo, permitindo que `equipes de L&D corporativo` gerenciem e monitorem `caminhos de aprendizado dinâmicos` de forma eficiente.

Existem opções de personalização e branding para vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece extensos `controles de branding` para garantir que seus vídeos reflitam consistentemente a identidade corporativa. Você pode facilmente personalizar `modelos e cenas` com seus logotipos, cores e fontes específicos, criando conteúdo profissional de `criador de vídeos explicativos` que ressoe com seu público.

