Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos direcionado a desenvolvedores de software e líderes técnicos, detalhando as complexidades técnicas de uma nova integração de software com uma apresentação visual moderna e elegante e geração de narração profissional, garantindo acessibilidade com legendas, ideal para demonstrações de produtos.
Desenhe um vídeo de 1 minuto para equipes internas de L&D corporativo e novos contratados técnicos, introduzindo uma nova ferramenta ou processo interno usando um guia visual envolvente, passo a passo, construído com diversos modelos e cenas da biblioteca de mídia/suporte de estoque, focando em caminhos de conexão claros.
Produza um vídeo de atualização técnica de 60 segundos para gerentes de projeto e partes interessadas técnicas, empregando um avatar de AI para resumir rapidamente correções de bugs recentes e melhorias do sistema, otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, demonstrando automação eficiente de vídeo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aprimore as experiências de aprendizado e melhore a retenção de conhecimento criando vídeos de treinamento dinâmicos e interativos com AI.
Expanda Ofertas de Aprendizado e Cursos.
Desenvolva e implemente mais cursos educacionais rapidamente, alcançando um público mais amplo com conteúdo de vídeo AI escalável.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?
A capacidade avançada de `texto-para-vídeo a partir de roteiro` do HeyGen permite que você transforme facilmente conteúdo escrito em vídeos envolventes. Nossa tecnologia de `agente de vídeo AI` gera `avatares de AI` que transmitem sua mensagem com geração de `narração` natural, automatizando todo o processo de produção de vídeo.
Quais opções de avatar de AI o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?
O HeyGen oferece uma seleção diversificada de `avatares de AI` de alta qualidade para representar sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz. Esses avatares dão vida ao seu `texto-para-vídeo a partir de roteiro` com movimentos expressivos e geração de `narração` envolvente.
Como os vídeos do HeyGen podem ser integrados a sistemas de gestão de aprendizagem?
O HeyGen facilita a integração perfeita com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) através de uma funcionalidade robusta de `exportação SCORM`. Isso permite um `rastreamento LMS` abrangente do seu conteúdo de vídeo, permitindo que `equipes de L&D corporativo` gerenciem e monitorem `caminhos de aprendizado dinâmicos` de forma eficiente.
Existem opções de personalização e branding para vídeos do HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece extensos `controles de branding` para garantir que seus vídeos reflitam consistentemente a identidade corporativa. Você pode facilmente personalizar `modelos e cenas` com seus logotipos, cores e fontes específicos, criando conteúdo profissional de `criador de vídeos explicativos` que ressoe com seu público.