Criador de Vídeos para Desenvolvimento de Conexões: Construa Laços Mais Fortes

Construa conexões humanas mais profundas com narrativas visuais poderosas, geradas sem esforço usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos apresentando um novo recurso de software complexo para potenciais clientes empresariais. Esta criação de vídeo impulsionada por IA deve simplificar o jargão técnico em conceitos facilmente digeríveis, empregando um estilo visual moderno e limpo com gráficos animados e uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de narração da HeyGen. Garanta que os termos técnicos essenciais sejam reforçados com legendas para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização de conteúdo curta e envolvente de 45 segundos para uma equipe de projeto, celebrando um pequeno marco e aumentando a moral. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e energético, usando cortes rápidos e música de fundo animada, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para produção rápida. Incorpore mídia vibrante do suporte de biblioteca de mídia/estoque para representar visualmente o sucesso e fomentar a conexão da equipe.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial técnico de 2 minutos para profissionais de TI demonstrando um novo processo de diagnóstico. Este vídeo animado detalhado precisa de um tom claro e instrutivo, incorporando um avatar de IA apresentando instruções passo a passo derivadas de um processo de texto para vídeo a partir de script. A apresentação visual deve combinar gravações de tela com sobreposições gráficas profissionais, e o resultado final deve ser otimizado para várias plataformas de documentação técnica usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Desenvolvimento de Conexões

Construa conexões significativas e promova empatia com seu público criando facilmente vídeos impactantes usando ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo a partir de script para transformar suas palavras em uma narrativa poderosa, estabelecendo as bases para uma comunicação empática.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Selecione o personagem expressivo perfeito para transmitir emoções e construir uma conexão humana mais forte com seus espectadores.
3
Step 3
Adicione Sua Narração
Aumente a relação e o entendimento emocional com áudio personalizado. Use nosso recurso de geração de narração para adicionar uma voz de som natural que combine perfeitamente com o tom e a intenção da sua mensagem de desenvolvimento de conexão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de desenvolvimento de conexão com facilidade. Utilize nosso redimensionamento e exportações de proporção de aspecto para preparar seu conteúdo para várias plataformas, garantindo que sua história impactante alcance seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Histórias de Clientes

Fortaleça os relacionamentos com clientes e desenvolva novas conexões compartilhando histórias de sucesso autênticas e envolventes através de vídeos gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen utiliza criação de vídeo avançada impulsionada por IA para transformar texto em vídeo a partir de script. Nossa plataforma permite o uso de avatares de IA realistas e geração inteligente de narração, agilizando significativamente seu processo de geração de vídeo de ponta a ponta.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece recursos robustos de personalização através de sua interface amigável, incluindo controle total de branding para logotipos e cores. Você também pode adicionar legendas facilmente e utilizar o editor de arrastar e soltar para refinar sua narrativa visual.

A HeyGen é uma plataforma sem código para automação de vídeos?

Sim, a HeyGen é projetada como uma poderosa plataforma sem código, permitindo automação de vídeo sem complicações para todos os usuários. Seu design intuitivo, juntamente com modelos abrangentes, torna a criação de vídeos animados profissionais acessível sem exigir ampla expertise técnica.

A HeyGen pode produzir vídeos explicativos de alta qualidade para diversas necessidades?

Absolutamente, a HeyGen se destaca como criadora de vídeos explicativos, capaz de produzir vídeos animados envolventes para várias aplicações. Ela suporta diversos estilos de vídeo, tornando-a ideal para tudo, desde comunicações internas até estratégias de marketing abrangentes.

