Desenvolva um vídeo guia de configuração profissional de 60 segundos, direcionado a departamentos de treinamento corporativo, apresentando uma nova configuração de software com um estilo visual limpo e um avatar de IA calmo e informativo para fornecer instruções passo a passo, aproveitando os avatares de IA do HeyGen e modelos de vídeo ricos.
Crie um vídeo energético de projeto DIY de 30 segundos, voltado para entusiastas de artesanato nas redes sociais, apresentando cortes rápidos, música de fundo animada e texto vibrante na tela, utilizando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen e modelos e cenas flexíveis.
Crie um tutorial acessível de 50 segundos para novos usuários de produtos, detalhando os primeiros passos essenciais para a configuração do dispositivo, empregando um estilo visual claro e instrutivo com gravações de tela precisas, uma voz de IA útil e legendas proeminentes para garantir clareza para todos os espectadores, depois exporte usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Guia de Configuração

Transforme facilmente suas instruções de configuração em vídeos tutoriais envolventes e precisos com a plataforma de IA generativa do HeyGen, simplificando sua documentação.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando suas etapas de configuração no editor de roteiros. A IA do HeyGen usa essa capacidade de texto para vídeo para gerar suas cenas de vídeo iniciais.
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Enriqueça seu guia selecionando entre modelos de vídeo ricos e cenas. Você também pode utilizar a biblioteca de mídia para adicionar imagens ou clipes de vídeo relevantes para ilustrar cada etapa de configuração.
Step 3
Personalize com Voz e Branding
Personalize ainda mais seu guia de configuração. Adicione narração gerada por IA para uma narração clara, inclua legendas e aplique seus controles de branding, como logotipos e cores, para corresponder às suas diretrizes.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Como Fazer
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo profissional de como fazer em várias proporções de aspecto. Seu guia de configuração de alta qualidade está agora pronto para ser compartilhado em várias plataformas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais?

O HeyGen capacita os usuários a produzir "vídeos tutoriais" e "vídeos de como fazer" de alta qualidade sem esforço, usando suas capacidades de "texto para vídeo" e "narração gerada por IA". Você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo instrucional envolvente.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para documentação em vídeo?

O HeyGen fornece uma poderosa "plataforma de IA generativa" para criar "documentação em vídeo gerada por IA" e "SOPs com IA" de forma eficiente. Os usuários podem aproveitar "avatares de IA" e uma rica "biblioteca de mídia" para agilizar a produção de guias visuais profissionais.

Posso personalizar o estilo visual dos meus vídeos usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece "modelos de vídeo ricos" e "modelos e cenas" personalizáveis para ajudar você a manter uma identidade de marca consistente. Você pode facilmente aplicar seu logotipo e cores da marca, garantindo que seus "vídeos de redes sociais" e "vídeos DIY" sempre pareçam profissionais e únicos.

Quão amigável é o HeyGen para iniciantes que fazem um vídeo de guia de configuração?

O HeyGen é projetado para ser altamente intuitivo, tornando simples para qualquer pessoa atuar como um "criador de vídeos de guia de configuração". Sua plataforma guia você na criação de "instruções passo a passo", aproveitando a tecnologia "agente de vídeo de IA" para garantir um processo criativo suave do roteiro à exportação final.

