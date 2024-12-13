Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos direcionado a organizadores de eventos e potenciais participantes, projetado para anunciar uma conferência virtual que se aproxima. O estilo visual deve ser dinâmico e empolgante, utilizando "Templates e cenas" pré-desenhados para uma configuração rápida e gráficos vibrantes, tudo ao som de uma trilha musical animada com uma "Geração de narração" clara e profissional anunciando os principais detalhes do evento. Este "criador de vídeos de conferência" aproveita as capacidades do HeyGen para criar um convite envolvente.

Gerar Vídeo