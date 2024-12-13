Criador de Vídeos de Anúncio de Conferência: Crie Convites Impressionantes

Crie vídeos promocionais de conferência envolventes com facilidade usando templates e cenas profissionais, garantindo que seu evento se destaque e aumente as inscrições.

437/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio profissional de 45 segundos para uma conferência exclusiva do setor, voltado para pesquisadores e especialistas em um campo especializado. Comece com um modelo de vídeo relevante da HeyGen, garantindo que o estilo visual seja limpo e autoritário, com infográficos claros e uma trilha sonora instrumental sofisticada. Aproveite a "Geração de narração" da HeyGen para entregar uma narração nítida e informativa e garanta acessibilidade com "Legendas/captions".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo animado vibrante de 15 segundos para redes sociais para promover uma conferência criativa que se aproxima, direcionado a jovens profissionais e estudantes. Adote uma estética visual divertida e contemporânea com cores vivas e um fundo musical pop animado. Utilize o "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar sua mensagem promocional em cenas dinâmicas e garanta uma apresentação perfeita nas redes sociais com "Redimensionamento de proporção e exportações".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos para uma campanha de marketing, projetado para atrair tomadores de decisão e potenciais patrocinadores para um importante cume do setor. A apresentação visual deve ser cinematográfica e polida, apresentando B-rolls atraentes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen e uma trilha sonora orquestral edificante. Incorpore um "Avatar de AI" para entregar um convite personalizado, incentivando os espectadores a personalizar sua experiência ao se registrarem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Conferência

Crie facilmente vídeos profissionais de anúncio de conferência em minutos. Desenhe promos atraentes e compartilhe os detalhes do seu evento de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Template de Vídeo
Comece selecionando da nossa diversa biblioteca de templates de vídeo profissionalmente desenhados, adaptados para anúncios. Isso fornece uma base criativa para personalizar seu vídeo de conferência.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Adapte seu vídeo com detalhes da conferência, informações dos palestrantes e branding. Adicione facilmente texto, imagens e logos para refletir a identidade única do seu evento.
3
Step 3
Integre Recursos de AI
Eleve seu anúncio com recursos inteligentes de AI para gerar visuais dinâmicos ou narrações envolventes, criando uma apresentação profissional e envolvente.
4
Step 4
Compartilhe Seu Promo de Conferência
Exporte seu vídeo de anúncio de conferência completo em vários formatos ou compartilhe diretamente online para alcançar seu público-alvo e promover seu evento de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Participantes

.

Crie vídeos envolventes e motivacionais para gerar entusiasmo, inspirar potenciais participantes e mostrar o valor único da sua conferência.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos promocionais envolventes?

A HeyGen permite que você produza vídeos promocionais profissionais com facilidade, usando uma ampla gama de templates de vídeo personalizáveis. Aproveite nossos recursos de AI para gerar vídeos animados a partir de texto, fazendo suas campanhas de marketing se destacarem com facilidade.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para meus vídeos?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo controles de branding para seu logo e cores. Você pode facilmente adicionar texto, integrar sua própria mídia e personalizar proporções para alinhar perfeitamente com sua visão e identidade de marca.

Posso criar um vídeo explicativo animado para uma conferência com a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen é um criador de vídeos ideal para elaborar vídeos explicativos animados dinâmicos, perfeitos para anúncios de conferência. Utilize avatares de AI e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para rapidamente dar vida às suas ideias complexas com narrações profissionais.

Com que rapidez posso gerar e compartilhar vídeos de alta qualidade usando a HeyGen?

A plataforma intuitiva da HeyGen permite a criação rápida de vídeos, possibilitando que você gere e exporte vídeos de alta qualidade de forma eficiente. Com opções de compartilhamento fáceis, seus vídeos de anúncio ou de produto podem ser instantaneamente distribuídos nas redes sociais e outras plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo