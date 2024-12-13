Criador de Anúncios de Conferência: Crie Promos de Eventos Envolventes

Aumente a participação em eventos. Gere vídeos dinâmicos de anúncios de conferência com geração de narração por AI para uma mensagem profissional e envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio promocional envolvente de 45 segundos voltado para potenciais participantes de conferências e profissionais, focando no futuro dos eventos. O estilo visual deve ser elegante, sofisticado e aspiracional, apresentando imagens de alta qualidade e uma trilha sonora cinematográfica. Utilize um avatar de AI para transmitir uma mensagem convincente, destacando a geração avançada de Narração para alcance multilíngue, criando anúncios de vídeo impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo comercial de 60 segundos demonstrando o processo simplificado de criação de promoções de eventos, direcionado a pequenos empresários e criadores de vídeo iniciantes. A estética visual deve ser limpa, instrutiva e amigável, com texto na tela destacando as etapas principais, apoiado por uma música de fundo amigável e encorajadora. Mostre o extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque para adicionar facilmente visuais envolventes de sua biblioteca de ativos, aprimorado por Legendas precisas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe de anúncio de vídeo de 15 segundos otimizado para plataformas de mídia social, voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo que buscam resultados rápidos. O estilo visual deve ser dinâmico, visualmente atraente e voltado para dispositivos móveis, utilizando cores brilhantes e transições energéticas, acompanhado por uma peça instrumental curta e moderna. Enfatize a flexibilidade de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para diferentes plataformas, garantindo amplo alcance para seu anúncio de vídeo de conferência.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Anúncios de Conferência

Crie vídeos de anúncios de conferência envolventes sem esforço com ferramentas poderosas e recursos de AI, projetados para capturar a atenção e promover seu evento de forma eficaz em várias plataformas.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Comece seu vídeo de anúncio de conferência escolhendo entre uma variedade de "modelos" profissionais e cenas para iniciar sua criação.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando texto personalizado, visuais vibrantes ou incorporando uma "narração profissional" usando nosso recurso avançado de geração de Narração.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Fortaleça a identidade do seu evento aplicando as cores da sua marca, logotipo e outros "recursos de branding" distintivos com nossos controles de Branding (logotipo, cores).
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seu anúncio atraente e exporte-o em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em todas as "plataformas de mídia social", utilizando nossa funcionalidade de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Inspirador para Conferências

Crie vídeos motivacionais e narrativas convincentes que ressoem com potenciais participantes, incentivando inscrições para sua conferência.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo envolventes?

A HeyGen permite que você produza rapidamente anúncios de vídeo profissionais com sua plataforma intuitiva. Utilize avatares de AI e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos promocionais atraentes para várias plataformas de mídia social.

A HeyGen oferece opções de personalização para consistência de marca em vídeos comerciais?

Com certeza, a HeyGen fornece recursos robustos de branding, permitindo que você personalize sua experiência de criação de vídeos comerciais com seu logotipo e cores da marca. Isso garante que seus anúncios de vídeo mantenham uma identidade de marca consistente em todas as saídas.

Quais recursos de AI a HeyGen oferece para produção eficiente de anúncios de vídeo?

A HeyGen utiliza recursos avançados de AI, como avatares de AI e geração de narração, para agilizar seu processo de criação de anúncios de vídeo. Transforme roteiros em vídeos dinâmicos rapidamente, aumentando a produtividade e a criatividade.

Posso usar modelos para criar diferentes tipos de vídeos promocionais com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos e cenas para iniciar sua jornada de criação de anúncios de vídeo, adequados para anúncios de conferência, promoções e mais. Personalize facilmente esses modelos adicionando texto, música e um forte chamado à ação para atender às suas necessidades específicas.

