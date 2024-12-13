Ferramenta de Vídeo de Conformidade para Treinamento de IA Envolvente
Aproveite avatares de IA para vídeos de treinamento de conformidade envolventes e econômicos que aumentam o engajamento dos funcionários.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de anúncio urgente de 45 segundos para todos os funcionários, explicando uma atualização recente na política de proteção de dados da empresa. A abordagem visual deve incorporar animações de texto dinâmicas junto com imagens de arquivo relevantes para destacar as principais mudanças, acompanhadas por uma narração envolvente. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir do script para transformar rapidamente o documento da política em uma ferramenta de vídeo de conformidade eficaz, tornando esta atualização econômica e clara para todos.
Desenvolva um vídeo de treinamento introdutório de 2 minutos voltado para nossa força de trabalho global, focando na conduta ética em diferentes regiões. O estilo visual deve ser inclusivo, mostrando funcionários diversos em vários ambientes profissionais, apoiados por uma voz calorosa e encorajadora. Utilize as capacidades de legendas e tradução do HeyGen para garantir que esses vídeos localizados sejam acessíveis e compreensíveis para todos os participantes em nossos programas de treinamento internacional, promovendo uma mensagem consistente em todo o mundo.
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para funcionários com diversas necessidades de acessibilidade, explicando como relatar incidentes no local de trabalho em conformidade com as diretrizes internas. A apresentação visual deve ser direta e fácil de seguir, usando gráficos simples e texto claro na tela, enquanto incorpora descrições de áudio detalhadas para elementos visuais. Empregue o recurso de legendas do HeyGen para fornecer legendas geradas por IA precisas, melhorando a acessibilidade do vídeo e garantindo total conformidade com o WCAG 2.2 como uma ferramenta crítica de acessibilidade de vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento de Conformidade.
Aproveite a IA para produzir cursos de conformidade abrangentes de forma eficiente, alcançando um público global mais amplo com conteúdo localizado.
Desmistifique Tópicos Complexos de Conformidade.
Utilize vídeo de IA para desmembrar regulamentos de conformidade intrincados em módulos claros e facilmente digeríveis, melhorando a compreensão e o aprendizado.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?
O HeyGen funciona como uma ferramenta intuitiva de vídeo de conformidade, simplificando a criação de vídeos de treinamento essenciais. Aproveitando avatares de IA, uma rica biblioteca de mídia e opções para narração e apresentador de IA, o HeyGen transforma eficientemente seu roteiro de vídeo em conteúdo envolvente e profissional sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.
Quais recursos técnicos avançados permitem a geração de vídeos de IA no HeyGen?
O HeyGen é um gerador de vídeos de IA líder que oferece capacidades técnicas robustas, incluindo conversão de texto para vídeo sem interrupções e a capacidade de transformar PowerPoints em vídeo e PDFs em vídeo. Nossa sofisticada plataforma de vídeo de IA utiliza avatares de IA realistas e ferramentas abrangentes de criação de vídeo para produzir vídeos de alta qualidade em escala.
O HeyGen pode criar conteúdo de treinamento de conformidade localizado e acessível?
Sim, o HeyGen oferece amplas capacidades de tradução e suporte multilíngue para produzir vídeos localizados adaptados para públicos diversos. Além disso, nossa plataforma incorpora ferramentas cruciais de acessibilidade de vídeo, como legendas geradas por IA e descrições de áudio, garantindo conformidade com o WCAG 2.2 para programas de treinamento verdadeiramente inclusivos.
O HeyGen integra-se com outras plataformas e suporta padrões de segurança?
O HeyGen, como uma plataforma profissional de vídeo de IA, suporta várias integrações críticas, incluindo integração SAML SSO para segurança aprimorada e acesso simplificado. Priorizamos a proteção de dados, aderindo a rigorosos padrões SOC 2 e GDPR, o que torna o HeyGen uma solução confiável para integrar com seu LMS ou intranet para programas de treinamento.