Criador de Vídeos de Conformidade: Crie Treinamentos Envolventes Rapidamente

Reduza os custos de produção de vídeo e garanta a adesão às políticas gerando rapidamente treinamentos impactantes com Texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de 45 segundos projetado para novos contratados e departamentos de RH, mostrando como o HeyGen simplifica a "Integração de Funcionários" com "vídeos de treinamento de conformidade" impactantes. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional, mas amigável, com áudio claro e encorajador, utilizando os "avatares de IA" do HeyGen para transmitir informações chave de políticas de forma envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos direcionado a funcionários existentes e equipes jurídicas, enfatizando a rapidez e eficiência de usar um "criador de vídeos de conformidade" como o HeyGen para "Atualizações de Políticas" urgentes. A estética visual deve ser moderna e concisa, com áudio direto e informativo, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para gerentes de treinamento e profissionais de L&D, ilustrando a facilidade de produzir "materiais de aprendizagem envolventes" através dos "modelos de vídeo personalizáveis" do HeyGen. O vídeo deve ostentar um estilo visualmente rico e encorajador, complementado por áudio positivo, destacando a utilidade dos "Modelos e cenas" do HeyGen para criação de conteúdo atraente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para a força de trabalho em geral, simplificando tópicos complexos de conformidade ao mostrar o HeyGen como uma "plataforma de vídeo de IA segura" que melhora a "retenção de conhecimento". Este vídeo requer um estilo visual claro e educacional, com áudio de apoio e profissional, ressaltando a importância de "Legendas" para melhorar a acessibilidade e compreensão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conformidade

Transforme regulamentos de conformidade complexos em treinamentos em vídeo claros, envolventes e seguros com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva, projetada para eficiência e tranquilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento de conformidade. Nossa plataforma transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, garantindo a entrega precisa de informações cruciais para seus vídeos de treinamento de conformidade.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA expressivos e combine-os com vozes profissionais para transmitir efetivamente sua mensagem de conformidade, garantindo comunicação clara com Avatares de IA de alta qualidade.
3
Step 3
Personalize com Branding
Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis para integrar facilmente a marca da sua empresa, incluindo logotipos e esquemas de cores, garantindo consistência e profissionalismo em todos os materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Implante com Segurança
Gere e exporte seu vídeo de conformidade finalizado em vários formatos de proporção. Nossa plataforma compatível com SOC 2 Tipo II e GDPR garante que seu conteúdo de treinamento seja tratado com máxima segurança e privacidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Conformidade

.

Transforme regulamentos complexos e políticas da empresa em vídeos de IA fáceis de entender e atraentes para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a criação de vídeos de IA do HeyGen pode elevar o treinamento de conformidade?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando Avatares de IA avançados e modelos de vídeo personalizáveis, transformando informações complexas em conteúdo acessível. Esta abordagem simplificada garante uma retenção de conhecimento eficaz para seus funcionários.

A plataforma de vídeo de IA do HeyGen é segura e compatível para conteúdo de treinamento sensível?

Sim, o HeyGen é construído como uma plataforma de vídeo de IA segura, aderindo a rigorosos padrões de proteção de dados. Somos compatíveis com SOC 2 Tipo II e GDPR, garantindo que seus vídeos de conformidade sensíveis sejam tratados com o mais alto nível de segurança.

O que torna o HeyGen o criador de vídeos de conformidade ideal para empresas que buscam eficiência?

A operação amigável do HeyGen e suas ferramentas alimentadas por IA reduzem significativamente os custos e o tempo de produção de vídeos, permitindo que as empresas criem e atualizem vídeos de conformidade rapidamente. Isso resulta em economias substanciais de tempo e custo sem comprometer a qualidade.

O HeyGen pode suportar vídeos de conformidade interativos e multilíngues?

Absolutamente. O HeyGen suporta a criação de vídeos interativos com elementos como questionários de múltipla escolha para aumentar o engajamento. Além disso, suas capacidades de tradução multilíngue garantem que seus vídeos de treinamento de conformidade sejam acessíveis a uma força de trabalho global em mais de 100 idiomas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo