Gerador de Vídeos de Conformidade: Simplifique a Criação de Treinamentos

Produza facilmente treinamentos de conformidade envolventes com avatares de IA realistas, economizando tempo e recursos.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para novos contratados, apresentando vídeos de treinamento de conformidade essenciais usando um Avatar de IA profissional, mas amigável, que os guie pelas regulamentações iniciais. O estilo visual deve ser limpo e convidativo, com um tom de áudio claro e tranquilizador para estabelecer confiança e familiaridade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para funcionários existentes, destacando rapidamente atualizações recentes de políticas ou pontos-chave de seus vídeos de treinamento anual. Utilize modelos de vídeo personalizáveis e cenas dinâmicas para garantir que a mensagem seja concisa e visualmente atraente, com uma entrega de áudio energética e informativa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para chefes de departamento, simplificando requisitos complexos de Treinamento de Conformidade Regulatória ao aproveitar o recurso de texto para vídeo do HeyGen. O estilo visual deve ser autoritário e diagramático, complementado por uma geração de voz calma e articulada para garantir clareza e retenção.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional rápido de 20 segundos direcionado a pequenos empresários, mostrando como o HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de conformidade, mesmo sem habilidades de edição necessárias. O design visual deve ser moderno e energético, demonstrando facilidade de uso, acompanhado por um estilo de áudio entusiástico e confiante.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conformidade

Crie facilmente vídeos de treinamento de conformidade envolventes com ferramentas baseadas em IA, garantindo que sua equipe esteja informada e em conformidade sem exigir habilidades de edição.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Avatar de IA
Comece escolhendo em nossa biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis ou selecionando um Avatar de IA para representar sua mensagem de conformidade.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Conformidade
Cole seu texto de conformidade diretamente na plataforma. Nossa IA transformará seu texto em uma narração com som natural para seu vídeo.
3
Step 3
Personalize com Marca e Mídia
Aplique o logotipo e as cores da sua marca, utilizando todas as capacidades da nossa plataforma de vídeo de IA para personalizar seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de treinamento de conformidade concluído em vários formatos ou integre-o perfeitamente com seu LMS usando a exportação SCORM.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdo Regulatórios Complexos

Transforme informações regulatórias complexas em formatos de vídeo claros e digeríveis, tornando os requisitos de conformidade mais fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen atua como um gerador de vídeos de conformidade intuitivo, aproveitando ferramentas baseadas em IA para criar vídeos de treinamento de conformidade profissionais sem exigir habilidades de edição. Basta inserir seu roteiro, e os Avatares de IA do HeyGen entregarão sua mensagem com impacto e consistência.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos do HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização criativa, incluindo uma biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca robustos para logotipos e cores. Você também pode integrar Elementos Interativos e escolher entre diversos Avatares de IA para atender às necessidades específicas da sua marca.

Os Avatares de IA do HeyGen podem ser usados para vários vídeos de treinamento?

Sim, os Avatares de IA do HeyGen são versáteis para criar vários vídeos de treinamento, incluindo Integração de Funcionários e Treinamento de Conformidade Regulatória. Nosso recurso de texto para vídeo permite a produção rápida de conteúdo em diversos tópicos educacionais.

O HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA segura adequada para empresas?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA segura projetada para atender às necessidades empresariais, garantindo que seus dados estejam protegidos enquanto gera conteúdo de alta qualidade. Ele suporta integração com LMS e exportação SCORM, oferecendo economias significativas em comparação com a produção de vídeo tradicional.

