Este vídeo de 45 segundos tem como objetivo educar os funcionários que lidam com dados sensíveis sobre regulamentos críticos de proteção de dados e privacidade, funcionando como um módulo conciso de treinamento em cibersegurança. Empregue um estilo visual moderno e limpo com animações semelhantes a infográficos e uma narração precisa, facilmente gerada a partir de um roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 30 segundos focado na segurança no local de trabalho para trabalhadores de fábricas e canteiros de obras, especialmente novos contratados. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e prático, utilizando exemplos do mundo real e demonstrações claras, aprimorados por imagens de arquivo relevantes e imagens da Biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de 90 segundos para gerentes e líderes de equipe sobre Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), enfatizando os benefícios do treinamento eficaz de conformidade. Este vídeo deve apresentar um estilo visual envolvente, baseado em cenários, com tons positivos e inclusivos e representação diversa, utilizando Modelos e cenas pré-construídos para um visual profissional.
Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Conformidade para Funcionários

Crie facilmente vídeos de treinamento de conformidade envolventes e precisos para seus funcionários, garantindo clareza e retenção com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando seu roteiro de treinamento de conformidade preparado no HeyGen. Nossa plataforma usa Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente um vídeo básico, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Escolha um Apresentador de IA
Melhore o treinamento dos funcionários selecionando um avatar de IA profissional para entregar o conteúdo. Um apresentador semelhante a um humano aumenta o engajamento e torna o aprendizado mais relacionável.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Personalize seus vídeos de treinamento aplicando as cores e o logotipo da sua marca usando controles de Branding. Isso garante uma aparência e sensação consistentes em todas as suas comunicações internas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seus cursos de conformidade abrangentes estejam completos, use o redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu vídeo no formato desejado. Compartilhe-o sem problemas em suas plataformas de aprendizado para educar sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o treinamento de conformidade para funcionários?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de treinamento de conformidade atraentes para funcionários usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando tópicos complexos envolventes e melhorando a eficácia geral do aprendizado. Essa abordagem ajuda a garantir que os funcionários compreendam os requisitos regulatórios vitais e as práticas empresariais éticas, reduzindo, em última análise, riscos legais e financeiros.

Quais recursos tornam a criação de cursos de conformidade com o HeyGen eficiente?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento de conformidade online através de modelos e cenas prontos para uso, juntamente com a geração de narração sem interrupções. Os usuários podem facilmente adicionar legendas e aproveitar uma robusta biblioteca de mídia, garantindo uma série de vídeos profissional e envolvente sem necessidade de ampla expertise em produção.

O HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento de conformidade para atender às necessidades específicas da empresa?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento de funcionários para vários tópicos de conformidade, como Treinamento Anti-assédio ou DEI. Isso garante que seu conteúdo personalizado, apresentando avatares de IA diversos, esteja perfeitamente alinhado com seus requisitos regulatórios específicos e cultura da empresa.

Como o HeyGen torna o treinamento de conformidade mais envolvente para os aprendizes?

O HeyGen aumenta o engajamento em treinamentos de conformidade eficazes transformando roteiros em experiências de aprendizado baseadas em vídeo dinâmicas com avatares de IA realistas e narrações profissionais. Isso permite a apresentação de tópicos complexos e cenários do mundo real em um formato de microaprendizagem facilmente digerível, garantindo melhor retenção e aplicação do conhecimento crítico de conformidade.

