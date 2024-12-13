Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento de funcionários para vários tópicos de conformidade, como Treinamento Anti-assédio ou DEI. Isso garante que seu conteúdo personalizado, apresentando avatares de IA diversos, esteja perfeitamente alinhado com seus requisitos regulatórios específicos e cultura da empresa.