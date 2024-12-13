Criador de Vídeos de Treinamento de Conformidade: Simplifique seu L&D

Crie facilmente vídeos de treinamento de conformidade envolventes com avatares de IA, garantindo que sua equipe permaneça informada e em conformidade.

Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 45 segundos, projetado para novos contratados, apresentando um avatar de IA amigável explicando políticas essenciais da empresa com um estilo visual limpo e corporativo e uma narração gerada por IA acessível, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma presença consistente na tela.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo impactante de 60 segundos direcionado a funcionários existentes para uma atualização crítica de políticas, usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar documentos de políticas detalhados em uma apresentação profissional, mantendo um estilo visual formal com gráficos claros e uma voz de IA informativa e constante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para profissionais de RH e L&D, destacando a eficiência de um criador de vídeos de treinamento de conformidade, utilizando modelos e cenas modernos para um apelo visual vibrante e energético e uma narração animada para destacar a rápida criação de vídeos a partir de uma biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo rápido de 15 segundos com dicas de conformidade para todos os funcionários, apresentando um avatar de IA envolvente entregando uma única e importante regulamentação em um estilo visual brilhante e dinâmico com legendas proeminentes para garantir acessibilidade, complementado por uma voz de IA alegre e clara.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Conformidade

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e em conformidade com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando seus processos de L&D para uma melhor educação dos funcionários.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para conteúdo de treinamento, ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo de treinamento de conformidade personalizado.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo com IA
Insira seu roteiro para gerar instantaneamente segmentos de vídeo envolventes com avatares de IA realistas, garantindo que suas mensagens de conformidade sejam entregues com clareza e impacto.
3
Step 3
Adicione Elementos Interativos
Aumente o engajamento dos alunos incorporando perfeitamente questionários, enquetes ou outras lições interativas diretamente em seu vídeo, promovendo a participação ativa na educação de conformidade.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Vídeo
Exporte facilmente seu vídeo de treinamento de conformidade concluído nos formatos preferidos, pronto para integração LMS sem interrupções ou compartilhamento direto, garantindo ampla acessibilidade para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos médicos e melhore a educação em saúde

.

Transforme conteúdo regulatório complexo em vídeos de treinamento gerados por IA claros e digeríveis, melhorando a compreensão para padrões críticos de conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que simplifica drasticamente a criação de vídeos de treinamento de conformidade profissional. Sua plataforma intuitiva permite que profissionais de RH e L&D produzam conteúdo envolvente de forma eficiente, agilizando a produção de vídeos para políticas críticas da empresa.

A HeyGen pode criar Avatares de IA e Narrações de IA para conteúdo de treinamento?

Com certeza, a HeyGen capacita os usuários a criar Avatares de IA realistas e Narrações de IA de alta qualidade para todos os seus vídeos de treinamento. Esta ferramenta impulsionada por IA permite experiências de aprendizado dinâmicas e personalizadas sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para produção de vídeos envolventes?

A HeyGen fornece um conjunto de ferramentas impulsionadas por IA projetadas para produção criativa de vídeos, incluindo diversos modelos de vídeo e a capacidade de tradução multilíngue. Esses recursos permitem que os usuários criem lições envolventes e interativas que ressoam com um público global.

A HeyGen é compatível com sistemas de gestão de aprendizagem existentes como SCORM?

Sim, a HeyGen suporta integração LMS sem interrupções, incluindo compatibilidade com SCORM, facilitando para profissionais de RH e L&D a implantação de vídeos de treinamento. A plataforma também é compatível com SOC 2 e GDPR, garantindo entrega de conteúdo segura e confiável.

