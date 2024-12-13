Gerador de Vídeos de Treinamento de Conformidade: Crie Cursos Envolventes

Produza rapidamente vídeos de treinamento impactantes para integração de funcionários e equipes de L&D usando avatares de IA para aumentar o engajamento.

Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 45 segundos projetado para novos contratados, apresentando uma introdução positiva e informativa à ética da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave com uma narração amigável e profissional, garantindo um tom acolhedor.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Imagine um clipe promocional de 60 segundos direcionado a equipes de L&D, mostrando como elas podem gerar rapidamente vídeos de treinamento profissional. A estética visual deve ser moderna e dinâmica, com transições rápidas de cenas e funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para destacar a eficiência, tudo narrado com uma voz enérgica e autoritária.
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos explicando uma atualização crucial da política de privacidade de dados para todos os funcionários que lidam com informações sensíveis. Este vídeo de treinamento deve adotar um estilo visual claro e sério com gráficos ilustrativos, usando legendas da HeyGen para reforçar termos complexos, acompanhado por uma voz calma e tranquilizadora.
Desenhe uma peça de comunicação interna de 90 segundos para chefes de departamento, ilustrando a facilidade de criação de vídeos usando a nova plataforma da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e informativo, demonstrando várias cenas e opções de suporte de biblioteca de mídia/estoque, com um avatar de IA confiante explicando o processo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Conformidade

Transforme facilmente requisitos complexos de conformidade em vídeos de treinamento envolventes com IA. Simplifique a criação de conteúdo, melhore o aprendizado e aumente a compreensão dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro para o gerador de vídeos de treinamento de conformidade, depois transforme o texto em palavras faladas sem esforço usando nossa tecnologia avançada de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo de treinamento, tornando seus módulos mais envolventes e relacionáveis para seu público.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Incorpore a identidade da marca da sua empresa usando nossos controles intuitivos de Branding (logotipo, cores) para garantir vídeos de treinamento consistentes que estejam alinhados com suas diretrizes corporativas.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo de treinamento de conformidade e exporte-o no redimensionamento e exportações de proporção desejada, pronto para integrar-se perfeitamente com suas plataformas de eLearning.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar a Criação de Vídeos de Conformidade

.

Transforme rapidamente texto em vídeos de treinamento de conformidade profissionais e módulos de aprendizado impulsionados por IA, acelerando significativamente a criação de vídeos para equipes de RH.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários transformem texto em vídeo sem esforço, utilizando avatares de IA realistas e modelos de vídeo impulsionados por IA. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando simples a produção de conteúdo instrucional de alta qualidade.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para avatares de IA e consistência de marca?

A HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA para garantir a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento. Os usuários podem aplicar controles de branding como logotipos personalizados e cores da marca, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com a identidade corporativa.

A HeyGen pode servir como um gerador abrangente de vídeos de treinamento de conformidade para equipes de L&D?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um gerador robusto de vídeos de treinamento de conformidade para equipes de L&D. Ela oferece recursos como narrações profissionais, legendas geradas automaticamente e modelos de vídeo personalizáveis impulsionados por IA para atender efetivamente a requisitos regulatórios específicos.

Como a HeyGen facilita a rápida produção de vídeos profissionais de integração de funcionários?

A HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos para integração de funcionários ao aproveitar sua vasta biblioteca de modelos de vídeo impulsionados por IA e mídia. Com funcionalidade simples de texto para vídeo, as equipes podem rapidamente produzir conteúdo envolvente e informativo sem experiência extensa em produção.

