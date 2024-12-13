Criador de Vídeos de Regras de Conformidade: IA Simplifica o Treinamento

Produza rapidamente vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando o poderoso Texto-para-vídeo a partir de script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos detalhando requisitos regulatórios específicos para a equipe técnica. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e direto com destaques de texto na tela. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar de forma eficiente o jargão legal complexo em uma explicação visual facilmente compreensível e precisa.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos sobre conformidade com o GDPR para todos os funcionários em organizações globais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, limpo e envolvente, com um tom claro, animado, mas sério. Aproveite a geração de Narração e Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza em diversos contextos linguísticos, tornando este um vídeo de conformidade envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo introdutório dinâmico de 45 segundos mostrando como criar rapidamente vídeos de treinamento de conformidade usando uma plataforma de vídeo de IA. Direcione para administradores de TI e especialistas em L&D, usando um estilo visualmente rico e conciso com cortes rápidos para demonstrar eficiência. Incorpore os Modelos & cenas da HeyGen e suporte de biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente um conteúdo com aparência profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Regras de Conformidade

Transforme sem esforço regras de conformidade complexas em vídeos de treinamento envolventes e fáceis de entender com IA, garantindo que sua equipe permaneça informada e em conformidade.

Step 1
Cole Suas Regras de Conformidade
Comece colando suas regras de conformidade existentes ou texto de política diretamente na plataforma. Nossa capacidade de texto-para-vídeo preparará instantaneamente seu script para produção.
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu instrutor virtual. Em seguida, selecione um modelo de vídeo adequado para estabelecer o estilo visual dos seus vídeos de treinamento de conformidade.
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Aprimore o profissionalismo e reconhecimento do seu vídeo aplicando sua personalização de marca. Integre facilmente o logotipo, cores e fontes da sua empresa para manter uma aparência e sensação consistentes.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo e use o recurso de exportação SCORM para integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem existente, tornando a distribuição e o rastreamento sem esforço.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Comunicação de Conformidade Complexa

Simplifique regras de conformidade complexas e requisitos regulatórios em conteúdo de vídeo claro e digerível usando a plataforma de vídeo de IA intuitiva da HeyGen, frequentemente integrando com um LMS.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen suporta a integração técnica para treinamento de conformidade?

A HeyGen permite a integração perfeita dos seus vídeos de treinamento de conformidade em sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes através de capacidades de exportação SCORM. Isso garante fácil implantação e rastreamento do seu conteúdo gerado por IA.

A HeyGen pode criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes com IA?

Sim, a HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de conformidade envolventes usando avatares de IA realistas e capacidades poderosas de texto-para-vídeo. Você pode rapidamente transformar scripts em conteúdo profissional, completo com geração precisa de Narração e Legendas.

Quais opções de branding estão disponíveis para o criador de vídeos de regras de conformidade?

A HeyGen oferece robustas opções de personalização de marca, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de regras de conformidade. Utilize modelos de vídeo profissionais para manter uma aparência consistente e com a marca em todo o seu conteúdo de requisitos regulatórios.

Quão rapidamente a HeyGen pode produzir vídeos de conformidade com o GDPR?

A HeyGen, como uma plataforma de vídeo de IA avançada, acelera significativamente a produção de vídeos de conformidade com o GDPR do script ao resultado final. Ela também oferece traduções com um clique para ampliar o alcance do seu público para requisitos regulatórios globais.

