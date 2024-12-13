Gerador de Vídeos de Atualização de Conformidade: Treinamento Rápido com IA

Economize tempo e recursos no treinamento de conformidade. Gere vídeos impactantes com nossos avatares de IA para um aprendizado envolvente e econômico.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para atualização de conformidade para todos os funcionários, focando especificamente nas melhores práticas de segurança de dados. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, utilizando gráficos modernos e um avatar de IA dinâmico para apresentar informações-chave de maneira acessível, acompanhado por uma narração amigável e profissional. Este vídeo, facilmente gerado usando os avatares de IA da HeyGen, visa reforçar rapidamente conceitos críticos de conformidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo gerador de treinamento de conformidade de 60 segundos, adaptado para novos contratados, apresentando o código de conduta da nossa empresa. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e instrutivo, com transições limpas e texto na tela destacando pontos importantes, apoiado por uma trilha sonora tranquilizadora e informativa. Aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, esta peça fornecerá uma visão geral inicial de conformidade consistente e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 30 segundos para gerentes de nível médio sobre a prevenção de discriminação no local de trabalho, funcionando como uma parte vital dos nossos vídeos de treinamento de conformidade. A estética visual deve ser baseada em cenários e empática, usando personagens animados relacionáveis ou imagens de arquivo diversas para ilustrar situações sensíveis, acompanhadas por uma narração calma e autoritária que guie a compreensão. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir consistência de tom e clareza em todas as versões de idioma.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento de atualização conciso de 50 segundos especificamente para o departamento financeiro, atualizando-os sobre os mais recentes regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Empregue um estilo visual corporativo e profissional com sobreposições de texto fáceis de ler e infográficos, juntamente com uma narração nítida e formal. Este vídeo deve fazer excelente uso do recurso de legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, alinhando-se com as diretrizes de personalização da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Atualização de Conformidade

Crie facilmente vídeos de atualização de conformidade envolventes e precisos em apenas quatro etapas simples, garantindo que sua equipe permaneça atualizada e informada.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Faça Upload de Conteúdo
Cole seu roteiro de conformidade diretamente na plataforma de vídeo com IA ou faça upload de documentos existentes. O recurso de conversão de documento para vídeo da HeyGen transforma seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica, simplificando o processo de criação de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores virtuais transmitem sua mensagem de conformidade com expressões naturais e vozes semelhantes às humanas, tornando seu treinamento mais relacionável e impactante.
3
Step 3
Aplique a Personalização de Marca
Personalize seu vídeo de atualização aplicando a marca da sua empresa. Utilize os controles de branding para incorporar logotipos, cores da marca e fontes personalizadas, garantindo uma aparência consistente e profissional em todos os seus vídeos de treinamento de conformidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, basta clicar para exportar a saída de seu gerador de vídeos de atualização de conformidade de alta qualidade. Compartilhe seu vídeo recém-criado com sua equipe, garantindo que atualizações regulatórias cruciais sejam entregues de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Informações Regulatórias Complexas

.

Simplifique informações regulatórias complexas, melhorando a clareza e o impacto educacional para conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização de conformidade?

A HeyGen funciona como um gerador intuitivo de treinamento de conformidade com IA, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos de atualização de conformidade envolventes usando modelos de vídeo personalizáveis e poderosos avatares de IA. Isso simplifica significativamente o processo de criação de conteúdo para treinamento de conformidade regulatória.

A HeyGen pode suportar formatos de treinamento diversificados para conteúdo de conformidade?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo com IA que facilita a conversão de documentos existentes em conteúdo de vídeo. Ela também suporta personalização de marca e oferece opções para legendas e narrações, garantindo que seus vídeos de treinamento de conformidade sejam abrangentes e acessíveis para todos os funcionários.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo com IA ideal para atualizar conteúdo de treinamento existente?

A HeyGen capacita as organizações a atualizar eficientemente vídeos de treinamento, aproveitando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo. Isso permite atualizações rápidas e personalização de marca consistente em todos os materiais de treinamento de conformidade regulatória, garantindo que o conteúdo permaneça atual e envolvente.

Como a HeyGen pode melhorar o impacto geral do treinamento de conformidade regulatória?

A HeyGen melhora significativamente o treinamento de conformidade regulatória ao oferecer uma plataforma robusta de vídeo com IA para gerar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos. Com recursos como avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis, as organizações podem criar vídeos de treinamento de conformidade mais envolventes e eficazes que ressoam com seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo