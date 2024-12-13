Criador de Vídeos de Políticas de Conformidade: Treinamento Fácil e Eficaz

Crie vídeos de treinamento de conformidade claros e diretrizes da empresa de forma eficiente usando avatares de IA inteligentes.

Imagine um vídeo explicativo técnico de 2 minutos voltado para Gerentes de TI e Oficiais de Conformidade, detalhando uma nova regulamentação de privacidade de dados. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando fluxos de dados animados e gráficos claros, acompanhado por uma narração direta e autoritária gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, transformando texto complexo em vídeo a partir do roteiro para comunicação precisa de políticas.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos especificamente para novos funcionários em processo de integração, apresentando diretrizes essenciais da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e amigável com avatares de IA do HeyGen guiando os espectadores por cenários, apoiado por uma narração clara e acessível e legendas exibidas de forma proeminente para reforçar informações-chave para vídeos de treinamento eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo impactante de 1 minuto direcionado a Equipes Jurídicas e Alta Gestão, resumindo atualizações críticas nas políticas da empresa. O estilo visual deve ser elegante, moderno e orientado por dados, utilizando modelos e cenas do HeyGen para produção rápida e incorporando mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir um alto nível de profissionalismo neste criador de vídeos de políticas de conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos projetado para equipes globais, anunciando um novo módulo de treinamento de conformidade. Este vídeo de IA deve ser eficiente e preciso em sua apresentação visual, usando o texto para vídeo do HeyGen a partir do roteiro para geração rápida de conteúdo e otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo rápida compreensão e acessibilidade para todos os funcionários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Políticas de Conformidade

Transforme facilmente suas políticas e diretrizes de conformidade em vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA para uma educação e compreensão eficazes dos funcionários.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Cole ou digite o conteúdo de sua política de conformidade na plataforma, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro para iniciar a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e cenas dinâmicas para dar vida às suas informações de política, garantindo uma experiência de visualização envolvente.
3
Step 3
Marque e Personalize
Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e integre mídia de estoque para alinhar perfeitamente o vídeo com a identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seus vídeos de treinamento de conformidade instantaneamente com legendas geradas automaticamente, prontos para integração perfeita com seu LMS ou fácil distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

Use o HeyGen para transformar diretrizes complexas da empresa em vídeos explicativos claros, envolventes e fáceis de entender para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a plataforma de vídeo de IA do HeyGen simplifica a criação de conteúdo?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo de IA para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Essa capacidade de conversão de texto para vídeo simplifica significativamente o processo de criação de vídeos para diversas necessidades empresariais, atuando como uma poderosa plataforma de vídeo de IA.

O HeyGen é compatível com sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração perfeita com seus sistemas de gestão de aprendizagem existentes, incluindo compatibilidade com SCORM. Isso facilita a implantação de seus vídeos de treinamento de conformidade e outros vídeos de treinamento diretamente dentro de suas plataformas atuais.

Como o HeyGen pode ser usado como um criador de vídeos de políticas de conformidade?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos profissionais de políticas de conformidade e diretrizes da empresa de forma eficiente. Utilizando modelos de vídeo e avatares de IA realistas, você pode produzir vídeos de treinamento de conformidade abrangentes que comunicam efetivamente políticas críticas da empresa aos funcionários.

Quais são as vantagens de usar o HeyGen para integração de funcionários?

O HeyGen oferece economias significativas de custo e eficiência na criação de conteúdo envolvente para integração de funcionários e vídeos explicativos. Usando nossa tecnologia de vídeo de IA, você pode rapidamente produzir vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade que melhoram a experiência de integração para novos contratados.

