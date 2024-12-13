Sim, a HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA segura que é compatível com SOC 2 Tipo II e pronta para GDPR, garantindo a proteção de dados para treinamento de conformidade global. A plataforma suporta recursos como traduções com um clique e conteúdo personalizável, tornando-a ideal para campanhas de conscientização de funcionários em todo o mundo.