Gerador de Vídeos de Visão Geral de Conformidade: Simplifique o Treinamento
Crie vídeos de conformidade envolventes com avatares de IA realistas e conteúdo dinâmico.
Desenvolva um vídeo envolvente de 90 segundos para funcionários existentes, comunicando atualizações de treinamento anual e anúncios de mudanças recentes de políticas sobre conformidade regulatória, utilizando modelos e cenas modernos e legendas visíveis para acessibilidade.
Desenvolva um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para equipes técnicas e chefes de departamento explicando um aspecto complexo da conformidade regulatória, convertendo um documento em vídeo usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, complementado por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque em um estilo limpo e informativo.
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para todos os funcionários da empresa, servindo como um lembrete rápido dos principais vídeos de treinamento de conformidade, apresentando um estilo visual animado com avatares de IA dinâmicos, otimizados para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para garantir que seja fácil de usar e memorável.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Desenvolva Mais Cursos de Conformidade de Forma Eficiente.
Crie e entregue de forma eficiente uma gama mais ampla de cursos de conformidade, alcançando todos os funcionários, independentemente de localização ou idioma.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Conformidade.
Aumente a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento em treinamentos críticos de conformidade com conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Qual é o papel da IA na geração de vídeos da HeyGen?
A HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos com IA para capacitar os usuários a criar vídeos de alta qualidade de forma eficiente a partir de roteiros de texto. Com uma vasta biblioteca de avatares de IA e geração de narração realista, a plataforma simplifica a produção de conteúdo, permitindo criação e edição rápidas.
Os vídeos da HeyGen podem ser integrados a sistemas de gestão de aprendizagem existentes?
Absolutamente. A HeyGen oferece suporte à integração perfeita com LMS, incluindo compatibilidade com SCORM, garantindo que seus vídeos de treinamento de conformidade possam ser facilmente implantados e rastreados dentro de sua infraestrutura de e-learning existente. Armazenamento seguro na nuvem e recursos robustos de colaboração em equipe também aumentam a eficiência do fluxo de trabalho.
Quais recursos técnicos avançados a HeyGen oferece para alcance global e conformidade?
A HeyGen fornece recursos técnicos poderosos, como tradução multilíngue e um gerador de legendas com IA para garantir que seu conteúdo alcance um público global. A plataforma é projetada para otimizar comunicações e pode ajudar na automação de elementos de revisão de conformidade e detecção de riscos impulsionada por IA dentro de seus fluxos de trabalho de vídeo.
Como a HeyGen garante a segurança de dados e padrões de conformidade?
A HeyGen é construída com medidas de segurança robustas, operando em conformidade com SOC 2 Tipo II e GDPR, para proteger seus dados e conteúdo de forma eficaz. Além disso, recursos como controle de versão e controles abrangentes de branding proporcionam tranquilidade e mantêm a consistência em todos os seus ativos de vídeo.