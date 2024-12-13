A HeyGen fornece recursos técnicos poderosos, como tradução multilíngue e um gerador de legendas com IA para garantir que seu conteúdo alcance um público global. A plataforma é projetada para otimizar comunicações e pode ajudar na automação de elementos de revisão de conformidade e detecção de riscos impulsionada por IA dentro de seus fluxos de trabalho de vídeo.