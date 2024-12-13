A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize totalmente seus vídeos de treinamento em conformidade com os logotipos, cores e elementos visuais específicos da sua empresa. Você pode selecionar entre vários templates de vídeo e modificá-los para corresponder perfeitamente às diretrizes da sua marca, garantindo que todos os materiais estejam alinhados à marca e sejam profissionais.