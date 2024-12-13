Criador de Vídeos de Integração de Conformidade: Simplifique o Treinamento
Desenvolva um vídeo de boas-vindas personalizado de 1,5 minuto direcionado a novos contratados internacionais, enfatizando a natureza global da nossa empresa e sua força de trabalho diversificada. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso, convidativo e incluir representações culturais diversas, com opções para narrações em vários idiomas. Utilize a geração de Narração da HeyGen para diversos idiomas e Legendas/legendas para garantir que nosso conteúdo de integração de funcionários seja totalmente acessível e localizado, demonstrando o poder das ferramentas impulsionadas por IA para comunicação global.
Produza um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como gerentes de RH e treinamento podem usar efetivamente uma ferramenta de criação de vídeos de integração de conformidade para suas equipes. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e passo a passo com gravações de tela proeminentes mostrando a plataforma, acompanhadas por uma narração clara e orientadora. Incorpore os Modelos & cenas da HeyGen para configurar rapidamente a estrutura visual e utilize seu suporte de biblioteca de Mídia/estoque para ativos de fundo profissionais, simplificando a criação de vídeos de integração de conformidade.
Crie um vídeo resumo de 1,5 minuto para atualizações rápidas e envolventes de conformidade, direcionado a todos os funcionários que necessitam de Treinamento de Conformidade Regulatória periódico. O estilo visual precisa ser moderno e eficiente, usando cortes rápidos e gráficos animados, emparelhados com um tom de áudio profissional e animado. Aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criação rápida de conteúdo e seu recurso de redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para garantir que os vídeos gerados por IA sejam otimizados para várias plataformas internas, promovendo treinamento de conformidade envolvente sem esforço.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento de funcionários usando vídeos impulsionados por IA.
Escale a Integração Global.
Desenvolva cursos abrangentes de treinamento de conformidade e alcance todos os novos contratados globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de conformidade?
A HeyGen revoluciona os processos de criação de vídeos de integração de conformidade ao utilizar ferramentas impulsionadas por IA. Você pode rapidamente transformar roteiros de texto em vídeos profissionais com Avatares de IA realistas, simplificando significativamente a produção de conteúdo de integração de conformidade envolvente.
Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento de conformidade?
A HeyGen oferece recursos técnicos robustos para vídeos de treinamento de conformidade personalizados, incluindo controles extensivos de branding para integrar seu logotipo e cores. Nossa plataforma também oferece vários modelos de vídeo e suporta redimensionamento de proporção de aspecto, permitindo que você crie vídeos gerados por IA que se alinhem perfeitamente com as diretrizes de sua marca e plataformas de visualização.
A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de integração de funcionários localizado rapidamente?
Absolutamente. As capacidades avançadas de geração de narração e legendas automáticas da HeyGen tornam a localização sem esforço para seus vídeos de integração de funcionários. Isso garante que novos contratados recebam vídeos de boas-vindas personalizados em seu idioma preferido, melhorando a compreensão e a retenção de funcionários globalmente.
Como a HeyGen garante treinamento de conformidade envolvente para novos contratados?
A HeyGen torna o treinamento de conformidade envolvente para novos contratados através de vídeos dinâmicos gerados por IA com Avatares de IA realistas. Com capacidades como texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma rica biblioteca de mídia, você pode produzir vídeos de conformidade atraentes que capturam a atenção e transmitem informações críticas de forma eficaz, melhorando a integração geral dos funcionários.