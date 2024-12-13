Gerador de vídeos de integração de conformidade: Crie treinamentos envolventes

Aumente o engajamento no treinamento e simplifique a conformidade complexa para novos contratados usando poderosos avatares de IA.

Desenvolva um vídeo de integração de conformidade de 1 minuto destacando protocolos de segurança críticos para novos contratados. O vídeo deve apresentar um avatar de IA transmitindo as informações de forma profissional, clara e autoritária, utilizando os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem consistente para equipes de RH e oficiais de conformidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 90 segundos para integração global que introduza a cultura da empresa e diretrizes essenciais em diferentes regiões. Este vídeo dinâmico e multicultural deve usar a geração de Narração da HeyGen e Legendas para oferecer treinamento multilíngue, tornando-o acessível e informativo para novos contratados internacionais e departamentos de RH que gerenciam operações globais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos focado em simplificar regulamentos complexos de conformidade para todos os funcionários. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com gráficos fáceis de entender, complementado por um tom de áudio amigável e tranquilizador, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação eficiente de conteúdo para gerentes de treinamento e oficiais de conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de funcionários de 45 segundos que destaque os principais benefícios da empresa e os passos iniciais. Este vídeo animado e dinâmico deve utilizar o suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para criar uma solução visualmente atraente e econômica para equipes de RH e pequenas e médias empresas, demonstrando a eficiência da criação de vídeos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração de Conformidade

Produza rapidamente vídeos de treinamento de conformidade envolventes e precisos para novos contratados usando IA, agilizando seu processo de integração de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem de conformidade. Use o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, garantindo precisão e consistência.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA profissionais para apresentar seu treinamento de conformidade. Isso aumenta o engajamento e fornece uma voz consistente e credível para sua integração de novos contratados.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Personalize seu vídeo aplicando os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores. Isso reforça a identidade da sua marca e faz com que o treinamento de conformidade pareça integrado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de conformidade e facilmente exporte-o em várias proporções de aspecto. Distribua seu conteúdo envolvente, gerado por IA, através do seu LMS ou plataformas internas para informar novos contratados de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos de Conformidade Complexos

Transforme políticas de conformidade complexas em vídeos gerados por IA fáceis de entender, melhorando a compreensão e retenção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conformidade e integração?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos permitindo que os usuários gerem vídeos de conformidade e integração envolventes a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas. Nossa poderosa plataforma de vídeo de IA transforma texto em vídeos profissionais de forma rápida e eficiente, tornando-se uma ferramenta robusta de criação de vídeos para novos contratados e funcionários.

A HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes para treinamento de conformidade?

Sim, a HeyGen suporta integração perfeita com várias plataformas LMS e oferece Integração SAML SSO para acesso seguro. Você pode personalizar seu conteúdo de vídeo com controles de marca e exportar em diferentes proporções de aspecto para se adequar a diversos ambientes de aprendizagem, tornando-se uma plataforma versátil de produção de vídeos.

Quais capacidades a HeyGen oferece para criar vídeos de integração multilíngue?

A HeyGen capacita os usuários a localizar treinamentos de integração e conformidade oferecendo geração avançada de narração em mais de 100 idiomas. Você também pode adicionar automaticamente legendas, garantindo que seus vídeos de Integração Global sejam acessíveis e envolventes para uma força de trabalho internacional diversificada.

Como a HeyGen pode aumentar o engajamento em vídeos de treinamento de conformidade?

A HeyGen aumenta o engajamento em vídeos de treinamento de conformidade através de avatares de IA dinâmicos, diversos modelos & cenas, e geração de narração realista. Esta plataforma de vídeo de IA permite que você produza conteúdo de alta qualidade e impacto que cativa seu público, tornando o treinamento de conformidade mais eficaz e memorável.

