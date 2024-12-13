Simplifique o Treinamento: Seu Gerador de Vídeos de Treinamento para Oficiais de Conformidade

Transforme seus vídeos de treinamento de conformidade com avatares dinâmicos de IA, garantindo conteúdo envolvente para todos os funcionários.

547/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos para novos funcionários, explicando a conduta ética básica. Visualmente, uma abordagem moderna e amigável com avatares de IA da HeyGen apresentando cenários e soluções garantiria um tom acessível e relacionável. Um estilo de áudio claro e conversacional deve manter o engajamento do espectador e simplificar diretrizes éticas complexas, tornando este um módulo de treinamento de conformidade eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de RH globais e funcionários internacionais, projete um vídeo abrangente de 2 minutos detalhando políticas de combate ao suborno e corrupção. O estilo visual deve ser sofisticado e formal, incorporando exemplos do mundo real e aproveitando a geração de narração da HeyGen para oferecer tradução multilíngue. Enfatize a compatibilidade SCORM do vídeo para implantação perfeita em vários sistemas de gerenciamento de aprendizagem, garantindo conformidade global consistente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia rápido de 45 segundos para integração de funcionários, focando nas melhores práticas essenciais de cibersegurança. O estilo visual deve ser nítido e direto, empregando os modelos de vídeo pré-desenhados da HeyGen para produção rápida e exibindo legendas/captions de forma proeminente para melhorar a acessibilidade e retenção de informações. O áudio deve ser animado e encorajador, tornando as informações críticas de conformidade digeríveis para novos contratados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Treinamento para Oficiais de Conformidade

Transforme facilmente diretrizes de conformidade complexas em vídeos de treinamento envolventes e profissionais usando IA, capacitando sua equipe com conhecimento vital.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu roteiro de treinamento. A plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida ao seu conteúdo, garantindo mensagens precisas e consistentes para o treinamento de conformidade.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para ser seu instrutor virtual. Esta etapa permite que você selecione um apresentador profissional e envolvente que ressoe com seu público, tornando o treinamento de conformidade mais relacionável.
3
Step 3
Adicione Narração e Personalização
Enriqueça seu vídeo com geração avançada de narração, selecionando a voz e o tom perfeitos. Personalize ainda mais com música de fundo e visuais para criar conteúdo de treinamento envolvente.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu projeto e exporte seus vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade. Esses vídeos profissionais estão prontos para integração perfeita em seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS), entregando informações críticas de forma eficaz para seus oficiais de conformidade e equipes de RH.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique a Conformidade Complexa

.

Simplifique informações regulatórias complexas em formatos de vídeo claros e facilmente digeríveis para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode integrar-se com Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem existentes para treinamento de conformidade?

Sim, os vídeos da HeyGen são projetados para integração perfeita com LMS e compatibilidade SCORM, permitindo que as equipes de RH implantem e acompanhem facilmente os vídeos de treinamento de conformidade. Isso garante a distribuição eficiente de conteúdo de treinamento envolvente em toda a sua organização.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para oficiais de conformidade?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de treinamento para oficiais de conformidade, simplificando o processo ao converter texto em vídeo a partir de roteiro usando avatares de IA realistas. Esta plataforma de vídeo de IA permite que você produza rapidamente vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade sem filmagens tradicionais.

A HeyGen oferece opções multilíngues para treinamento de conformidade global?

Absolutamente, a plataforma de vídeo de IA da HeyGen oferece robustas capacidades de tradução multilíngue, incluindo geração avançada de narração. Isso garante que seu treinamento de conformidade crítico possa ser entregue de forma eficaz a uma força de trabalho global e diversificada.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar o treinamento de conformidade mais envolvente?

A HeyGen melhora o conteúdo de treinamento envolvente através de modelos de vídeo pré-desenhados e a capacidade de integrar elementos interativos como quizzes. Você também pode personalizar vídeos com controles de branding, garantindo que seu treinamento de conformidade se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo