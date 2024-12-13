Gerador de Vídeos de Notas de Conformidade: Crie Treinamentos de Conformidade com IA
Transforme notas de conformidade secas em vídeos de treinamento envolventes instantaneamente com o Texto-para-Vídeo a partir do Roteiro da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado aos funcionários atuais, fornecendo uma atualização rápida sobre uma nova política de conformidade de privacidade de dados. Utilize um estilo visual direto e informativo com destaques de texto animados e um avatar de IA profissional transmitindo a mensagem, utilizando Texto-para-vídeo a partir do roteiro e legendas para acessibilidade.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para gerentes, ilustrando os 'faça e não faça' da conduta ética em um contexto de vendas. O estilo visual e de áudio deve ser nítido e moderno, com transições dinâmicas de cena a partir de Modelos & cenas, complementadas por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para reforçar boas práticas.
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos para oficiais de conformidade, resumindo as recentes mudanças regulatórias em relatórios financeiros. A narrativa deve ser autoritária e detalhada, utilizando um gerador de vídeo de IA para apresentar informações complexas de forma clara através de um avatar de IA profissional. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para precisão e inclua legendas para compreensão abrangente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Conformidade.
Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento e a retenção no treinamento de conformidade para uma melhor compreensão.
Escale a Distribuição de Treinamento de Conformidade.
Gere rapidamente um maior volume de cursos de treinamento de conformidade para alcançar efetivamente todos os aprendizes globais com facilidade.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de conformidade?
O gerador de vídeos de IA da HeyGen transforma vídeos de treinamento de conformidade padrão em experiências envolventes. Utilize avatares de IA profissionais e capacidades de texto-para-vídeo a partir do roteiro para criar conteúdo impactante.
A HeyGen oferece ferramentas criativas para tornar os vídeos de treinamento mais envolventes?
Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos & cenas, juntamente com um extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque, para criar vídeos de treinamento altamente envolventes. Nossas capacidades de IA generativa garantem que seu conteúdo cative seu público.
Quais tipos de avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo a HeyGen suporta?
A HeyGen suporta uma ampla variedade de avatares de IA profissionais, dando vida aos seus roteiros através de tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Além disso, a HeyGen inclui geração avançada de narração para personalizar o áudio do seu vídeo.
A HeyGen pode ajudar a incorporar notas de conformidade e recursos de acessibilidade nos vídeos?
Sim, a HeyGen integra perfeitamente notas de conformidade e recursos essenciais de acessibilidade, como legendas automáticas, em seus vídeos. Isso garante clareza e aderência aos padrões para todo o conteúdo de treinamento e integração.