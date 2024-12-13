Gerador de Vídeos de Notas de Conformidade: Crie Treinamentos de Conformidade com IA

Transforme notas de conformidade secas em vídeos de treinamento envolventes instantaneamente com o Texto-para-Vídeo a partir do Roteiro da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado aos funcionários atuais, fornecendo uma atualização rápida sobre uma nova política de conformidade de privacidade de dados. Utilize um estilo visual direto e informativo com destaques de texto animados e um avatar de IA profissional transmitindo a mensagem, utilizando Texto-para-vídeo a partir do roteiro e legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para gerentes, ilustrando os 'faça e não faça' da conduta ética em um contexto de vendas. O estilo visual e de áudio deve ser nítido e moderno, com transições dinâmicas de cena a partir de Modelos & cenas, complementadas por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para reforçar boas práticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos para oficiais de conformidade, resumindo as recentes mudanças regulatórias em relatórios financeiros. A narrativa deve ser autoritária e detalhada, utilizando um gerador de vídeo de IA para apresentar informações complexas de forma clara através de um avatar de IA profissional. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para precisão e inclua legendas para compreensão abrangente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Notas de Conformidade

Transforme rapidamente notas críticas de conformidade em vídeos de treinamento envolventes e profissionais com IA, garantindo comunicação clara e melhor retenção.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Conformidade
Cole suas notas de conformidade ou o roteiro completo diretamente no editor. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de Texto-para-Vídeo a partir do Roteiro para converter seu texto em palavra falada.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Profissional
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para representar sua marca e transmitir sua mensagem de conformidade com autenticidade e clareza.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes e a identidade visual da sua empresa. Utilize nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma apresentação polida e informativa.
4
Step 4
Gere com Legendas para Clareza
Gere seu vídeo de conformidade, incluindo automaticamente legendas para garantir que suas mensagens críticas sejam acessíveis e compreendidas por todos os espectadores, melhorando a compreensão.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Conformidade

Simplifique notas de conformidade complexas em formatos de vídeo digeríveis e claros, melhorando a compreensão em várias equipes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de conformidade?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen transforma vídeos de treinamento de conformidade padrão em experiências envolventes. Utilize avatares de IA profissionais e capacidades de texto-para-vídeo a partir do roteiro para criar conteúdo impactante.

A HeyGen oferece ferramentas criativas para tornar os vídeos de treinamento mais envolventes?

Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos & cenas, juntamente com um extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque, para criar vídeos de treinamento altamente envolventes. Nossas capacidades de IA generativa garantem que seu conteúdo cative seu público.

Quais tipos de avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo a HeyGen suporta?

A HeyGen suporta uma ampla variedade de avatares de IA profissionais, dando vida aos seus roteiros através de tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Além disso, a HeyGen inclui geração avançada de narração para personalizar o áudio do seu vídeo.

A HeyGen pode ajudar a incorporar notas de conformidade e recursos de acessibilidade nos vídeos?

Sim, a HeyGen integra perfeitamente notas de conformidade e recursos essenciais de acessibilidade, como legendas automáticas, em seus vídeos. Isso garante clareza e aderência aos padrões para todo o conteúdo de treinamento e integração.

