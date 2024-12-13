Criador de Vídeo de Módulo de Conformidade: Aumente o Treinamento e a Retenção

Gere treinamentos envolventes e em conformidade com políticas usando avatares de IA para melhorar a retenção de conhecimento.

Um vídeo de módulo de conformidade de 45 segundos para novos funcionários de vários departamentos deve apresentar avatares de IA amigáveis em cenas brilhantes e convidativas. Este conteúdo envolvente, narrado com uma voz profissional de IA, introduzirá as principais políticas da empresa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
As equipes de L&D precisam de um vídeo de treinamento de 60 segundos em conformidade com as políticas que demonstre de forma eficiente as atualizações de informações regulatórias. Seu estilo visual limpo e corporativo, combinado com texto na tela e uma voz confiante e articulada, pode ser facilmente gerado através da capacidade de texto para vídeo do HeyGen, completo com legendas precisas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique diretrizes éticas complexas para todos os funcionários com um exemplo de criador de vídeo de treinamento de IA de 30 segundos. Utilize visuais modernos e nítidos com transições de cena dinâmicas do suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen, acompanhados por uma trilha sonora animada e uma voz clara de IA, para alcançar a máxima retenção de conhecimento durante atualizações rápidas.
Prompt de Exemplo 3
Para departamentos de RH que visam reforçar a cultura da empresa, crie um vídeo gerador de treinamento de conformidade de 50 segundos que enfatize a personalização da marca. Este visual polido e profissional, integrando logotipos e cores personalizados, aproveita os modelos e cenas do HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, entregue por uma voz de IA calorosa e autoritária.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeo de Módulo de Conformidade

Gere facilmente vídeos de treinamento envolventes e em conformidade com políticas para sua equipe. Simplifique seu processo de L&D com criação de conteúdo impulsionada por IA e distribuição fácil.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto de treinamento de conformidade na plataforma. A capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen transforma instantaneamente seu conteúdo escrito em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Aumente o engajamento com opções de narração de IA com som natural, dando vida aos seus módulos de conformidade.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando "personalização de marca" aos seus vídeos de treinamento. Incorpore o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais para criar conteúdo profissional e reconhecível usando controles de marca.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seus vídeos de treinamento de conformidade e exporte-os em vários formatos, incluindo opções "compatíveis com SCORM". Integre facilmente com seu LMS para distribuição sem complicações e melhor retenção de conhecimento em toda a sua organização.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Conformidade

Esclareça regulamentos e políticas de conformidade intrincados usando vídeo gerado por IA, tornando informações essenciais digeríveis e fáceis de entender para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criatividade e o engajamento dos vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen permite que você transforme vídeos tradicionais de treinamento de conformidade em conteúdos envolventes usando avatares de IA realistas e cenas dinâmicas. Suas capacidades de geração de conteúdo impulsionadas por IA tornam a criação de experiências de aprendizado cativantes e memoráveis simples para o treinamento de conformidade.

Qual é o processo para gerar módulos de conformidade usando o criador de vídeo de IA do HeyGen?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de módulos de conformidade. Basta inserir seu roteiro, e o criador de vídeo de treinamento de IA do HeyGen gerará um vídeo profissional com um avatar de IA falando seu conteúdo, permitindo um gerador de treinamento de conformidade rápido e eficiente.

O HeyGen suporta personalização de marca para conteúdo de treinamento em conformidade com políticas?

Com certeza, o HeyGen permite uma personalização robusta de marca dentro dos seus vídeos de treinamento em conformidade com políticas, garantindo que a identidade da sua organização seja consistentemente refletida. Este recurso ajuda a manter a coesão da marca em todas as suas plataformas de eLearning.

O criador de vídeo de treinamento de IA do HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a melhorar a retenção de conhecimento?

Sim, o criador de vídeo de treinamento de IA do HeyGen auxilia as equipes de L&D na criação de treinamentos de conformidade altamente envolventes e visualmente ricos, o que é crucial para melhorar a retenção de conhecimento. O formato dinâmico do vídeo mantém os alunos focados e ajuda a solidificar a compreensão de tópicos complexos.

