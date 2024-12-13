Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto voltado para novos contratados, apresentando vídeos essenciais de treinamento de conformidade, garantindo uma experiência de integração suave. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um avatar de IA amigável explicando as políticas da empresa em um tom acolhedor, complementado por legendas claras para reforçar as informações-chave. Este prompt aproveita os `avatares de IA` e `legendas` do HeyGen para uma comunicação eficaz.

