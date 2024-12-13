Seu Gerador de Vídeos de Diretrizes de Conformidade: Rápido e Fácil

Simplifique o treinamento de conformidade e aumente a retenção de conhecimento com vídeos envolventes. Transforme facilmente seus scripts em conteúdo polido usando Texto-para-vídeo a partir de script.

Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto voltado para novos contratados, apresentando vídeos essenciais de treinamento de conformidade, garantindo uma experiência de integração suave. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um avatar de IA amigável explicando as políticas da empresa em um tom acolhedor, complementado por legendas claras para reforçar as informações-chave. Este prompt aproveita os `avatares de IA` e `legendas` do HeyGen para uma comunicação eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 1,5 minuto para todos os funcionários, enfatizando práticas críticas de segurança de dados e conformidade com o GDPR. O vídeo deve adotar um estilo visual sério, mas envolvente, usando gráficos abstratos e geração de narração profissional para destacar a importância de proteger informações sensíveis. O recurso de `geração de narração` do HeyGen é crucial para transmitir esta mensagem importante com clareza e autoridade.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um cenário comum no local de trabalho que necessita de atenção urgente aos protocolos de segurança; crie um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos para a equipe de operações demonstrando procedimentos corretos de emergência. O estilo visual e de áudio deve ser urgente, mas claro, usando transições dinâmicas de cena e uma geração de narração imponente para garantir a retenção de conhecimento em situações críticas. Os recursos de `geração de narração` e `Modelos e cenas` do HeyGen são essenciais para transmitir efetivamente essas etapas que salvam vidas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional de 45 segundos para oficiais de conformidade, explicando as atualizações recentes na abordagem da organização para gerar vídeos de diretrizes de conformidade, particularmente em relação ao armazenamento seguro na nuvem e Controle de Versão. O vídeo deve manter uma estética visual elegante e moderna, usando sobreposições de texto animado e clipes de suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar pontos-chave, tudo facilmente produzido via `Texto-para-vídeo a partir de script` para rápida implantação de informações críticas. A `Biblioteca de mídia/suporte de estoque` do HeyGen melhora o apelo visual enquanto `Texto-para-vídeo a partir de script` garante precisão.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Diretrizes de Conformidade

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes e precisos com nossa plataforma alimentada por IA, garantindo que sua equipe esteja informada e em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de conformidade. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script converte seu texto em uma narrativa envolvente para um treinamento de conformidade eficaz.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas informações. Personalize cenas e fundos para produzir vídeos altamente envolventes que capturam a atenção.
3
Step 3
Adicione Narrações
Adicione geração de narração profissional ao seu vídeo, disponível em vários idiomas. Isso garante que suas diretrizes de conformidade sejam compreendidas por um público global e diversificado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de conformidade. Nosso redimensionamento de proporção de aspecto e exportações garantem que ele esteja perfeitamente formatado para integração perfeita com sua plataforma de eLearning preferida.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Diretrizes Regulatórias Complexas

Simplifique facilmente regras e procedimentos de conformidade intrincados em vídeos gerados por IA claros e digeríveis, garantindo que informações críticas sejam compreendidas e aplicadas por sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen garante a segurança dos dados para vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen prioriza a segurança robusta dos dados para todo o conteúdo, incluindo seus projetos de gerador de vídeos de diretrizes de conformidade sensíveis. Utilizamos armazenamento seguro na nuvem e aderimos a protocolos de nível empresarial para proteger suas informações de usuário e garantir tranquilidade para as equipes de RH.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando avatares de IA?

Sim, o HeyGen aproveita avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de script para produzir vídeos altamente envolventes. Você pode facilmente transformar seus scripts de treinamento de conformidade em conteúdo atraente e memorável, aumentando a retenção de conhecimento.

O HeyGen suporta integração com plataformas LMS existentes para treinamento de conformidade?

O HeyGen é projetado para integrar-se perfeitamente com várias plataformas LMS, incluindo compatibilidade com SCORM, permitindo fácil implantação de seus vídeos de treinamento de conformidade. Isso garante que o conteúdo da sua plataforma de vídeo de IA se encaixe perfeitamente no seu ecossistema de eLearning atual.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador eficiente de vídeos de diretrizes de conformidade?

O editor alimentado por IA do HeyGen e os extensos modelos de vídeo reduzem significativamente o tempo de produção de vídeo, oferecendo economias substanciais de tempo e custo. Recursos como controles de branding garantem que todos os vídeos de conformidade estejam perfeitamente alinhados com os elementos da sua marca.

