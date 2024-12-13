Crie um vídeo envolvente de 60 segundos projetado para a integração de novos funcionários, explicando claramente as diretrizes essenciais de conformidade da empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo informações-chave com um estilo de áudio profissional e acolhedor, complementado por visuais claros. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para agilizar a produção deste vídeo vital de treinamento de conformidade.

Gerar Vídeo