Criador de Vídeos Guia de Conformidade: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Transforme rapidamente roteiros em vídeos de conformidade profissionais usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para treinamento claro de funcionários e redução de custos.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos projetado para a integração de novos funcionários, explicando claramente as diretrizes essenciais de conformidade da empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo informações-chave com um estilo de áudio profissional e acolhedor, complementado por visuais claros. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para agilizar a produção deste vídeo vital de treinamento de conformidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para todos os funcionários existentes, anunciando uma atualização crucial de política sobre privacidade de dados. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, usando mídia de estoque envolvente da biblioteca, com uma narração clara e autoritária. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e a geração de narração para produzir rapidamente esta importante atualização de conformidade, garantindo que todos os membros da equipe sejam informados de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo guia de conformidade informativo de 45 segundos especificamente para equipes de RH e conformidade, detalhando novos requisitos de relatórios regulatórios. A estética visual precisa ser limpa e profissional, focando em gráficos e sobreposições de texto fáceis de entender, acompanhados por uma narração precisa. Implemente os Modelos & cenas da HeyGen e Legendas para garantir clareza e acessibilidade para este guia detalhado de conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para gerentes, ilustrando os passos adequados para o relato e resolução de incidentes para melhorar os processos de conformidade regulatória eficientes. O vídeo deve adotar um estilo visual instrucional claro e passo a passo, utilizando elementos animados e texto na tela para ênfase. Aproveite o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para adaptar o vídeo para várias plataformas e utilize Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente neste treinamento crítico de conformidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Guia de Conformidade

Produza rapidamente vídeos de treinamento de conformidade profissionais e envolventes com IA, garantindo que sua equipe esteja informada e sua organização permaneça em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de vídeo de treinamento de conformidade, e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen o transformará em um rascunho de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela, garantindo uma aparência profissional e consistente para seus vídeos de conformidade.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Aumente a clareza e o engajamento com áudio de som natural gerado através da geração de narração, garantindo que sua mensagem seja perfeitamente transmitida.
4
Step 4
Exporte e Integre
Exporte facilmente seu vídeo guia de conformidade concluído em vários formatos e garanta uma distribuição perfeita utilizando recursos como integração com LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Conformidade Complexos

.

Desmembre informações regulatórias complexas em guias de vídeo claros e facilmente digeríveis, tornando a conformidade acessível para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode agilizar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen agiliza dramaticamente todo o processo de criação de vídeos, permitindo que equipes de RH e conformidade produzam vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade de forma eficiente. Esta abordagem reduz significativamente o tempo e os recursos tipicamente associados à produção de vídeo tradicional.

Qual é o papel dos avatares de IA na entrega de atualizações cruciais de políticas da empresa?

A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para apresentar atualizações cruciais de políticas da empresa e novas diretrizes. Isso garante uma comunicação envolvente, consistente e escalável, levando a uma melhor compreensão e adesão dos funcionários.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de conformidade para forças de trabalho globais diversas?

Sim, a HeyGen facilita a criação de vídeos de conformidade inclusivos para forças de trabalho globais diversas. Ela oferece geração de narração integrada, legendas automáticas e traduções com um clique em mais de 80 idiomas, comunicando efetivamente tópicos complexos de conformidade em todo o mundo.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os vídeos guia de conformidade?

Absolutamente. A HeyGen oferece recursos como kits de marca, modelos personalizáveis & cenas, e funcionalidades robustas de colaboração em equipe. Essas ferramentas garantem que todos os seus vídeos guia de conformidade estejam consistentemente alinhados com a identidade visual e a mensagem estabelecida da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo