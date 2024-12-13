O HeyGen é um criador de vídeos versátil, ideal para uma ampla gama de vídeos explicativos além da conformidade, como integração, tutoriais de produtos e comunicações internas para treinamento de funcionários. Seus modelos abrangentes e interface fácil de usar simplificam a comunicação, ajudando você a criar conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente.