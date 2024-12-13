Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a gerentes de treinamento corporativo e profissionais de L&D, mostrando como o uso de avatares de IA em vídeos explicativos de conformidade gera economias significativas de custos. O estilo visual deve ser profissional e limpo, com um toque ligeiramente futurista, complementado por uma narração autoritária, destacando a eficiente geração de narração e avatares de IA da HeyGen para criação automatizada de vídeos.

Gerar Vídeo