Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para proprietários de pequenas e médias empresas e equipes de marketing, ilustrando a economia significativa de custos e eficiência na criação de vídeos explicativos. Adote um estilo visual animado moderno e energético, com música de fundo animada e uma narração dinâmica, destacando o uso dos avatares de IA do HeyGen para dar vida às suas mensagens sem a necessidade de atores.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos voltado para oficiais jurídicos e de conformidade, demonstrando como simplificar requisitos regulatórios complexos. O vídeo deve apresentar visuais limpos e concisos com destaques estratégicos de texto na tela, acompanhados por uma narração calma e informativa gerada usando o recurso de Geração de Narração do HeyGen, auxiliando na simplificação do manuseio de documentos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 75 segundos para equipes de comunicação interna e líderes de equipe, mostrando o HeyGen como um criador de vídeos de IA para diversas comunicações internas e processos automatizados. Empregue um estilo visual envolvente e adaptável, misturando imagens de arquivo e animações simples, com uma narração clara e profissional, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Explicações de Conformidade

Transforme facilmente informações complexas de conformidade em vídeos explicativos claros e envolventes usando IA, simplificando seus processos de treinamento de funcionários.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo de Conformidade
Cole seu texto ou carregue documentos contendo requisitos regulatórios. Nossa plataforma então usa Texto-para-vídeo do roteiro para converter seu conteúdo em um roteiro de vídeo abrangente automaticamente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem de conformidade. Este recurso do criador de vídeos de IA ajuda a criar um explicativo profissional e relacionável.
3
Step 3
Personalize Visuais e Narração
Personalize seu vídeo adicionando visuais animados e selecionando o tom perfeito com nossa avançada Geração de Narração. Ajuste cada detalhe para uma explicação fácil de entender.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo de Treinamento
Revise seu explicativo e faça os ajustes finais. Uma vez satisfeito, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade prontos para uso imediato no treinamento de funcionários.

Simplifique Explicações Regulatórias Complexas

Transforme regras e procedimentos de conformidade intrincados em vídeos explicativos fáceis de entender, promovendo clareza e adesão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen atua como um gerador intuitivo de explicações de conformidade, transformando requisitos regulatórios complexos em explicações envolventes e fáceis de entender. Nosso criador de vídeos de IA usa tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA para simplificar a produção de materiais essenciais de treinamento de funcionários.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para conteúdo explicativo?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos explicativos profissionais com facilidade, aproveitando avatares de IA avançados e geração de narração. Sua plataforma intuitiva suporta processos automatizados como conversão de texto-para-vídeo, garantindo visuais animados de alta qualidade para várias aplicações.

Como o HeyGen pode contribuir para economias significativas de custos na produção de vídeos?

O HeyGen reduz drasticamente as despesas associadas à criação tradicional de vídeos por meio de processos automatizados e seu eficiente criador de vídeos de IA. Ao utilizar tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA, as empresas podem produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente, levando a economias substanciais de custos.

Quais recursos exclusivos o HeyGen oferece para transformar texto em vídeo?

O HeyGen oferece capacidades robustas de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos dinâmicos com avatares de IA e geração de narração. A plataforma também inclui controles de branding e suporte a biblioteca de mídia para personalizar visuais animados para um resultado profissional.

