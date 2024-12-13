Gerador de Vídeos de Documentação de Conformidade: Rápido e Fácil

Transforme seu conteúdo de conformidade regulatória em vídeos envolventes usando texto para vídeo, garantindo treinamento rápido, econômico e escalável.

Crie um vídeo conciso de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, demonstrando como atualizar rapidamente vídeos de treinamento de conformidade existentes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando gráficos em movimento simples, acompanhado por uma narração animada e clara. Destaque a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para mostrar como as mudanças regulatórias podem ser incorporadas facilmente, enfatizando a eficiência de custos sem sacrificar a qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos para departamentos de RH de empresas e especialistas em Aprendizado e Desenvolvimento, ilustrando uma abordagem inovadora para vídeos de integração. Apresente diversos avatares de IA interagindo com novos contratados com políticas essenciais de conformidade da empresa em um estilo visual moderno e interativo, apoiado por um tom amigável, mas autoritário. Enfatize os recursos "Avatares de IA" e "Modelos e cenas" para criar uma experiência envolvente e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 30 segundos direcionado a oficiais de conformidade e equipes jurídicas em grandes organizações, focando na rápida disseminação de conteúdo crítico de conformidade regulatória. O estilo visual deve ser autoritário e baseado em infográficos, com uma narração formal e direta. Destaque os recursos "Legendas/captions" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para atualizações rápidas e garantindo acessibilidade e escalabilidade em toda a empresa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo prático de 50 segundos para gerentes de segurança e supervisores operacionais, detalhando como gerar conteúdo específico de segurança no local de trabalho. Os visuais devem ser baseados em cenários, utilizando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para retratar situações comuns no local de trabalho, acompanhado por uma narração tranquilizadora e instrutiva. Foque em simplificar a criação de conteúdo com "modelos de vídeo pré-desenhados" para garantir instruções claras e acionáveis para todos os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Documentação de Conformidade

Transforme facilmente seus documentos de conformidade em vídeos envolventes usando AI, simplificando o treinamento e garantindo clareza para sua equipe.

1
Step 1
Cole Seu Conteúdo
Comece colando sua documentação de conformidade existente ou roteiro diretamente na plataforma. Nosso poderoso mecanismo de texto para vídeo processará instantaneamente seu texto.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem de conformidade com um toque profissional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, música de fundo e integre o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles intuitivos de branding.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo, gere legendas automáticas para acessibilidade e, em seguida, exporte-o para fácil distribuição em suas plataformas LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Conformidade

.

Use vídeo AI para simplificar documentação de conformidade complexa e conteúdo regulatório, tornando informações essenciais acessíveis e compreensíveis para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

HeyGen é uma plataforma de vídeo AI avançada que revoluciona a produção de vídeos de treinamento de conformidade. Ao utilizar avatares de IA realistas e tecnologia de texto para vídeo, as organizações podem gerar eficientemente conteúdo de conformidade regulatória envolvente em escala, aumentando significativamente o engajamento dos espectadores.

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo AI eficaz para negócios?

A poderosa tecnologia AI do HeyGen transforma roteiros em vídeos de alta qualidade usando diversos avatares de IA e modelos de vídeo pré-desenhados. Esta plataforma de vídeo AI capacita as empresas a produzir conteúdo profissional de forma rápida e econômica.

O HeyGen pode ser usado para gerar outros tipos de vídeos corporativos essenciais?

Absolutamente. A plataforma escalável do HeyGen é ideal para gerar uma ampla gama de vídeos corporativos essenciais, incluindo vídeos de integração e conteúdo crítico de segurança no local de trabalho. Ela oferece prontidão empresarial para diversas necessidades de comunicação.

O HeyGen oferece recursos para melhorar a acessibilidade dos vídeos de documentação de conformidade?

Sim, o HeyGen melhora significativamente a acessibilidade dos vídeos de documentação de conformidade com recursos como legendas automáticas. Além disso, sua capacidade de traduções com um clique garante alcance global para seu conteúdo de conformidade regulatória, tornando-o acessível a um público mais amplo.

