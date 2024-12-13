Crie um vídeo conciso de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, demonstrando como atualizar rapidamente vídeos de treinamento de conformidade existentes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando gráficos em movimento simples, acompanhado por uma narração animada e clara. Destaque a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para mostrar como as mudanças regulatórias podem ser incorporadas facilmente, enfatizando a eficiência de custos sem sacrificar a qualidade.

